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В России высмеяли покинувших выступление Матвиенко прибалтийских дипломатов

21 октября 2021, 18:00  •  48 • Политика
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
По мнению сенатора, все планы членов иностранных делегаций потерпели крах
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил недавний инцидент, произошедший с делегациями Польши, а также прибалтийских государств в ходе конференции, на которой присутствовали спикеры парламентов разных стран.
Напомним, на конференции выступила глава Совфеда Валентина Матвиенко. После ее речи приглашенные иностранные дипломаты демонстративно покинули зал. Как полагает Пушков, "демарш не удался", несмотря на рьяное желание гостей доказать свою правоту.
В целом же выступлению остальных участников уход прибалтийских и польской делегаций никак не помешал: практические все остались в зале. Ушедшие оказались в позиции меньшинства.
"Явное фиаско", – написал российский политик на своей странице в социальной сети "Твиттер".
Выступление главы Совета Федерации стало основным в ходе конференции с темой "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги". В российской делегации указали, давая комментарий журналистам, что представители Варшавы и иных делегаций из прибалтийского региона поспешили покинуть зал сразу, как только Матвиенко взошла на трибуну.
Председатель Совфеда заявила, что не заметила ухода гостей. А демонстративное поведение приглашенных говорит об их уровне дипломатической культуры.
Демарш не удался. Делегаты от Польши и стран Балтии покинули зал перед выступлением В.И.Матвиенко на Европейской конференции спикеров парламентов в Афинах. Но выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 21, 2021
Ранее Пушков заявил, что все стремления Варшавы к обновлению армии с помощью американских "Абрамсов" для противостояния с Российской Федерацией обречены на явный провал, и даже дорогостоящие приобретения явно не помогут Польше.

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