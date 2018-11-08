В России введут пошлины на товары от 500 евро уже с начала 2019 года

С граждан России начнут взимать пошлину при ввозе товаров на сумму от €500 уже с 2019 года.

Начиная с 2019 года в России в три раза сократится порог беспошлинного ввоза товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с 1,5 тысячи евро до 500. Соответствующее решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

В настоящий момент наземным транспортом в Россию без пошлины можно ввезти предметы на сумму не более 1,5 тысячи евро и весом не больше 50 килограмм. Воздушным транспортом можно привезти предметы общей стоимостью в 10 тысяч евро, однако вес опять-таки не должен превышать 50 кг.

По новым правилам, которые вступят в силу с начала 2019 года, без пошлины можно будет везти предметы на сумму лишь в 500 евро. Допустимый вес также уменьшили в два раза, до 25 кг. Это касается всех товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС. В союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.