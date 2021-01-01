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В России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии

01 января 2021, 15:40  •  11 • Политика
В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян. Правила будут действовать до конца 2023 года.
8 декабря президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.
22 декабря первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий в России может быть законодательно демонтирован. По его словам, деньги, уже размещенные на счетах россиян, сохранятся. Однако новые средства начислены не будут.
Заморозка накопительной части пенсии началась с 2014 года. Тогда отчисления для накопительной части пенсии в размере 6% от зарплаты россияне стали направлять на страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

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