В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве

В России во вторник, 1 сентября, вступил в силу закон, который позволит гражданам с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей становиться банкротами во внесудебном порядке.

Возможность стать банкротом получат граждане, у которых нет имущества, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

Вся процедура будет проходить через многофункциональные центры (МФЦ). В заявлении необходимо будет перечислить всех известных ему кредиторов и размер обязательств перед ними.

После проверки в МФЦ уведомление о начале процедуры будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С этого момента прекращается начисление штрафов и пени, однако гражданин не сможет брать кредиты, получать взаймы или выступать поручителем. В этот период кредиторы могут подать заявление о введении в отношении гражданина общей процедуры банкротства.

Внесудебная процедура банкротства завершается через шесть месяцев, а гражданин освобождается от указанных в заявлении долгов. Повторно воспользоваться ей можно только через 10 лет.

Соответствующий законопроект был одобрен Государственной думой 21 июля.