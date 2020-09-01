|
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве
01 сентября 2020, 05:30 • 40 • Политика
В России во вторник, 1 сентября, вступил в силу закон, который позволит гражданам с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей становиться банкротами во внесудебном порядке.
Возможность стать банкротом получат граждане, у которых нет имущества, а исполнительный лист возвращен взыскателю.
Вся процедура будет проходить через многофункциональные центры (МФЦ). В заявлении необходимо будет перечислить всех известных ему кредиторов и размер обязательств перед ними.
После проверки в МФЦ уведомление о начале процедуры будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
С этого момента прекращается начисление штрафов и пени, однако гражданин не сможет брать кредиты, получать взаймы или выступать поручителем. В этот период кредиторы могут подать заявление о введении в отношении гражданина общей процедуры банкротства.
Внесудебная процедура банкротства завершается через шесть месяцев, а гражданин освобождается от указанных в заявлении долгов. Повторно воспользоваться ей можно только через 10 лет.
Соответствующий законопроект был одобрен Государственной думой 21 июля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 августа 2020, 06:20
|
28 августа 2020, 02:30
|
30 августа 2020, 13:10
|
30 августа 2020, 05:50
|
27 августа 2020, 19:10
|
29 августа 2020, 03:15
|
25 августа 2020, 06:40