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В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве

01 сентября 2020, 05:30  •  40 • Политика
В России во вторник, 1 сентября, вступил в силу закон, который позволит гражданам с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей становиться банкротами во внесудебном порядке.
Возможность стать банкротом получат граждане, у которых нет имущества, а исполнительный лист возвращен взыскателю.
Вся процедура будет проходить через многофункциональные центры (МФЦ). В заявлении необходимо будет перечислить всех известных ему кредиторов и размер обязательств перед ними.
После проверки в МФЦ уведомление о начале процедуры будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
С этого момента прекращается начисление штрафов и пени, однако гражданин не сможет брать кредиты, получать взаймы или выступать поручителем. В этот период кредиторы могут подать заявление о введении в отношении гражданина общей процедуры банкротства.
Внесудебная процедура банкротства завершается через шесть месяцев, а гражданин освобождается от указанных в заявлении долгов. Повторно воспользоваться ей можно только через 10 лет.
Соответствующий законопроект был одобрен Государственной думой 21 июля.

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