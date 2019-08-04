В России вступил в силу закон о страховании граждан от ЧС

Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, который был принят в 2018 году, вступил в силу в России с 4 августа. Отмечается, что страхование останется полностью добровольным.

Теперь региональные власти смогут создавать собственные программы страхования, в которых будут описаны совместные действия региональных властей и страховщиков при компенсации населению ущерба от ЧС.

Таким образом власти будут синхронизировать способы компенсации ущерба, в том числе получение нового жилья (при его наличии у региона) или денежной выплаты. Плата за страховку может быть включена в квитанцию по оплате ЖКХ, сейчас этот способ работает в Москве, пишет ТАСС.

Региональная программы сможет покрывать как гибель жилья в результате официально объявленной ЧС, так и повреждения жилья при иных событиях, в том числе взрыва газа, заливе и пожаре.

Все основные вопросы будут решать власти регионов, однако Минфин предложил ввести дополнительные меры, чтобы стимулировать граждан страховать жилье. Это может выражаться в льготах по уплате взносов на капремонт или запрете на приватизацию в течение определенного срока жилья, которые граждане получили от государства взамен незастрахованного.

26 июля президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс рассказал в интервью «Известиям», что стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций будет составлять в регионах примерно 300 рублей в год.

Регионы, где этот вид страхования будет опробован в первую очередь, уже определены. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Пермский край.