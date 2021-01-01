В России вступил в силу закон о налогообложении процентов с крупных вкладов

В России с 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Кроме того, с января этого года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Так называемый налог для богатых составит 15%. Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13%.

С инициативой обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Как объяснили в Минфине в начале апреля, проценты, начисленные на зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%, не будут облагаться налогом. Также не будут взимать налог с процентных доходов по счетам эскроу.

НДФЛ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Мера не коснется процентов, полученных по вкладам в 2020 году. Таким образом, впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).

Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться. Налог будет рассчитываться исходя из общей суммы дохода со всех вкладов.

В сентябре в Федеральной налоговой службе (ФНС) уточнили, что налоговой базой для исчисления этого налога станет превышение суммы доходов в виде процентов, которые гражданин получил в течение одного года по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Само превышение будет вычисляться путем умножения произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России.

Так, если рассматривать налог по действующей ключевой ставке ЦБ 4,25%, то гражданам придется платить налог со всего процентного дохода, превышающего 42,5 тыс. рублей.