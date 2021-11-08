В России возрождают плановую экономику

Правительство намерено вернуться к практике советского Госплана – решение уже практически принято. Недаром президент подчеркнул на Валдайском форуме, что капитализм как экономическая модель себя исчерпал. Значит, планируем вернуться в социалистическое завтра?

Порядка 62% россиян считают плановую экономику более эффективной, нежели рыночная, – это в августе выяснили социологи. Этот показатель максимальный, если сравнивать с аналогичными замерами в другие годы. Но дело не столько в общественном запросе на «проверенные советские ценности», сколько в изменившихся условиях нового цифрового мира. Ещё четыре года назад Глеб Никитин, тогдашний замминистра промышленности и торговли, одобрительно отозвался о перспективе создания единой государственной системы контроля над производственными цепочками: «В Советском Союзе эту функцию выполнял Госплан. А теперь появилась возможность выйти на новый уровень с технологиями анализа больших данных».

Никитин вёл речь вот о чём: в СССР при тогдашней системе контроля не всегда было ясно, чего и сколько нужно экономике и конечному потребителю. В тяжёлой и оборонной промышленности-то царил полный порядок – все производственные цепочки работали подобно швейцарским часам. Зато в лёгкой и пищевой промышленности было ровно наоборот. Постоянно чего-то не хватало – сигарет, шоколада и кофе, легковых автомобилей и бытовой техники. Тем временем чего-то, наоборот, было в избытке – кирзовых сапог, домашних тапочек, молочной продукции, сезонных фруктов и овощей (скажем, журнал «Крокодил» регулярно печатал карикатуры, как в животноводческих хозяйствах яблоками и картофелем кормят свиней). Но сложно было собрать данные и их систематизировать – не хватало компьютеров, а те, что имелись, были несовершенны. Теперь же, при нынешней компьютеризации, посчитать можно всё. Глава правительства, к слову, мастер таких подсчётов. А его первый зам – один из главных адептов плановой экономики. Так что в реставрации Госплана нет ничего удивительного. Если рынок теперь знает всё – чего и сколько нужно экономике и конечному потребителю, – то проще простого спланировать производство и выстроить производственные цепочки. Но, как говорится в анекдоте, есть нюанс.

Не знаем зачем, но так надо

В правительственной стратегии цифровой трансформации возвращение к советской модели плановой экономики объясняют возможностью планировать спрос и влиять на ценовую политику. Здорово, что так можно, но терзает вопрос: а как? Планировать спрос – с этим ещё туда-сюда. Сосчитали, сколько булок съели в прошлом году, в позапрошлом и так далее. Прикинули к численности населения и выдали план. Но вот цены… Государство контролирует примерно 75% российской экономики («Ведомости» не так давно сообщали о 70%, Wall Street Journal – о 80). На сей счёт, впрочем, имеются и другие мнения, эксперты называют и 45, и 55% – смотря как считать. Если учитывать сугубо государственные компании, выходит одна цифра, если приплюсовать и те, в которых есть доля частного капитала, – другая. Так вот, вопрос на засыпку: как плановая экономика собирается регулировать цены, если их регулируют компании и, пока во всяком случае, не собираются эту роль никому делегировать? «Газпром» устанавливает цену на газ, прикидывая мировую конъюнктуру и свой интерес. И рекомендации какого-то Госплана для монополиста – пустой звук. Нет, у правительства, разумеется, найдутся механизмы и средства, заставляющие прислушаться к рекомендациям. Но это будет ручной режим регулирования, а Госплан, кажется, это совсем про другое?

Непраздным остаётся и вопрос качества. Есть государственное предприятие, которое кровь из носу должно поставить столько-то продукции. Хоть тресни. Сейчас процесс регулирует рынок, и делает это в целом неплохо. Производителю приходится вертеться на пупе, мириться с ростом себестоимости продукции, но сохранять приемлемое качество. А как будет в новых условиях, при Госплане? Несложно припомнить, как было в советские времена – ради плана прибегали к штурмовщине, и качество продукции неизменно падало. Всем было известно, что покупать автомобиль или стиральную машину, собранные в конце месяца, – лотерея. Вещь сразу же может сломаться, ибо делали её второпях, стремясь выполнить план. Хорошо бы, кстати, разобраться, как связаны (и связаны ли вообще) плановая экономика (а утверждённый накануне премьером план цифровой трансформации государственного управления включает и возрождение государственного планирования «на новом технологическом уровне») и то, в чьей собственности находятся промышленные предприятия «технологической цепочки». Ещё недавно большие компании акционировали, государственные – приватизировали. И в этом, кажется, заключалась стратегия финансового блока правительства. А что же сейчас? Чего ждать? Приватизацию, похоже, никто и не думает сворачивать, но тогда как быть с ценовым планированием (а это чуть ли не основной аргумент за возвращение Госплана)? Внятного ответа пока не находится, а тот, что даёт Белоусов (точно не знаем, но, считаем, так надо), не представляется убедительным.

Госплан и большие стройки

Ещё бы неплохо понять, как соотносятся с системным планированием в рамках возрождаемого Госплана сегодняшние «великие стройки». «Газпром» строит Амурский газоперерабатывающий завод (стоимость проекта – 790 млрд рублей), а СИБУР по соседству от ГПЗ собирается возвести газохимический комплекс по переработке этана. Смотрится грандиозно, деньжищи вбуханы неимоверные, но каков выхлоп? Куда будет поставляться продукция, на неё точно есть спрос? Или – как рыночек порешает? Но тогда о каком планировании вообще можно вести речь? Ещё непраздный вопрос: а кто на этом производстве будет работать? В Амурской области не так чтобы много свободных рабочих рук. Китайцев звать будем? Вообще имеется план на сей счёт? Госплан, между прочим, штатно занимался вопросами переселения – при возведении автозавода в Тольятти, к примеру. А как с этим делом будет у нового Госплана? Или просто откроем краник до предела, для потока киргизов с узбеками? Ещё одна стройка века – тобольский «ЗапСибНефтехим» (стоимость проекта – 650 млрд рублей). Масса вопросов: а как там с технологическими цепочками? А с рабочими руками? А то может нехорошо получиться, как, например, с возведённым ещё при СССР тольяттинским аммиакопроводом в Одессу. Считалось разумным, что аммиак можно производить у чёрта на куличках в Самарской области, а потом гнать его по трубе на Украину. Хотя проще было построить завод по производству аммиака в соседнем Ильичёвске (такой план имелся). А на поверку производственная цепочка получилась ущербной. Вот и о «ЗапСибНефтехиме» судачат похожее – хорошо бы понять, как на самом деле?