В России в этом году обезвредили 70 террористических ячеек и предотвратили теракты на ЧМ-2018

Различного рода иностранные политики и политологи любят прихвастнуть «изоляцией России», но, когда дело доходит до реальности, оказывается, что их заявления не больше, чем просто дурно пахнущий пшик. В очередной раз это доказало открывшееся в среду в столице России XVII совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России. Это уникальный формат взаимодействия спецслужб, придуманный в России в 2002 году. И с тех пор это мероприятие лишь наращивает свой авторитет. Начавшись с совещания делегатов из 39 стран мира в 2002 году, оно постоянно наращивало состав участников, и вот уже второй год для работы на этом форуме приезжают делегации из более чем 70 государств. Причем, от некоторых стран приезжают представители не из одного ведомства, а из нескольких.

Директор ФСБ, генерал армии Александр Бортников, выступая на открытой для прессы части мероприятия, поделился видением ситуации с международным терроризмом с позиции своего ведомства, а также сообщил, что спецслужбы Росси предотвратили несколько планировавшихся терактов во время Чемпионата мира по футболу, проходившем в нашей стране в этом году.

- Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу, - сообщил Александр Васильевич. И обозначил ряд проблем и пути их решения.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ БОРТНИКОВ

О дронах

По его мнению, бесконтрольное использование беспилотных летательных аппаратов, существенно повышает террористическую угрозу, поскольку террористы – далеко не дураки, способные только обвязаться взрывчаткой или бегать с автоматами.

- Высокий уровень приспосабливаемости террористов к изменяющимся условиям, использование ими новейших достижений научно-технического прогресса существенно затрудняют работу спецслужб по оперативному реагированию на возникающие угрозы. Одной из актуальных на сегодняшний день проблем считаем нарастание опасности использования террористами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как кустарного, так, и что особенно тревожно, промышленного производства, - подчеркнул глава ФСБ и предложил. - Считаем, что бесконтрольное распространение и использование дронов потенциально чревато их применением в целях террора. На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников.

Собственно говоря, участившиеся атаки именно с помощью БПЛА на наш контингент в Сирии служит ярчайшим подтверждением этого тезиса.

Об использовании новейших средств коммуникации террористами

Серьезную обеспокоенность наших чекистов вызывает и то, что «лидеры и члены международных террористических организаций все более активно используют в своих преступных целях новейшие информационные телекоммуникационные технологии и прибегают к помощи хакерских группировок».

- С помощью анонимных мессенджеров и различных способов шифрования главари международных террористических организаций координируют действия в ходе планирования и подготовки терактов, вербуют и вовлекают граждан в финансирование террористической деятельности, постоянно наращивают масштабы распространения своих идей в интернет- пространстве и в социальных сетях, подпитывают имеющиеся и пытаются раздувать новые очаги социальной, межконфессиональной и межэтнической напряженности в различных регионах мира, - констатировал Бортников и объяснил, что мешает борьбе с этими действиями террористов. - Серьезным технологическим препятствием для эффективного противодействия вторжению террористов в информационное пространство является отсутствие доступа спецслужб к шифрованной переписке террористов, использующих для связи специальные приложения мобильной связи.

- Для пресечения бесконтрольного использования их террористами необходимо создать доверенную и прозрачную для контроля систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями, - предложил глава ФСБ иностранным коллегам и пояснил. - Выработка единых правил обращения с ключами шифрования и доступа к ним на основании закона возможна только при тесном сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и информационно-телекоммуникационными компаниями. При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены.

Кстати говоря, буквально накануне правительство РФ приняло постановление о запрете анонимности в мессенджерах и, похоже, сделало это с подачи наших спецслужб. Правда, пока непонятно, как это будет реализовываться. И, хотя на первый взгляд может показаться, что такая степень доверия невозможна между спецслужбами разных стран, угрозы международного терроризма способны сломать преграды между ними в этой части. Во всяком случае, несколько лет назад по инициативе России уже был создан международный банк данных, который использует в своей работе уже более 34 спецслужб в разных странах.

О новых угрозах международных террористов

Тем более, что угроза международного терроризма никуда не делась. В этом году в нашей стране, по словам руководителя ведомства, сотрудники спецслужб уже выявили в 24 регионах России 70 ячеек международных террористических организаций, в том числе 38 ячеек запрещенного в России ИГ. А также были задержаны 777 сторонников террористов, в том числе, «36 главарей». А сейчас аналитики фиксируют перемещение боевиков под видом беженцев и трудовых мигрантов в страны Европы, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Есть и угроза и прорыва боевиков в страны Центрально-Азиатского региона, поскольку «часть бандитов направляется в северные провинции Афганистана, в связи с чем растет угроза их вооруженного прорыва».

- На текущий момент террористы выбиты из большинства своих опорных баз в населенных пунктах, понесли значительные ресурсные потери и поэтому вынуждены менять тактику, изыскивают новые возможности, формы и методы продолжения своей кровавой деятельности, - объяснил Бортников происходящее и огбрисовал круг задач. - Спецслужбам и правоохранительным органам особое внимание следует обратить на тенденцию объединения разрозненных экстремистских групп в закрытые сообщества, которые действуют на конспиративной основе и стремятся к установлению контактов с террористическим подпольем как внутри, так и в рамках «межстрановой кооперации».

Ведь понесшие тяжелые потери, запрещенные в РФ «Аль-Каида» и ИГ и вовсе могут объединиться.

- Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов МТО «Аль-Каида» и ИГ. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное объединение, - заявил Бортников и отметил, что многие террористы, несмотря на вооруженные столкновения между группировками, переходят из одной структуры в другую, «руководствуясь мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами».

Обратил внимание директор ФСБ и еще на одну потенциальную угрозу.

- Отмечается рост масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов участников террористических структур, в том числе с малолетними детьми. Для нас с вами не является секретом, что указанная категория лиц все чаще используется главарями МТО в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников, - отметил он.

- Принимаемые в последнее время многими государствами системные антитеррористические меры, существенная активизация деятельности спецслужб и правоохранительных органов на этом направлении привели к уменьшению притока в МТО новобранцев и ограничили возможности для передвижения иностранных боевиков-террористов, - подытожил Александр Васильевич и призвал не снижать усилия на этом направлении.