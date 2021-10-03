В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов

В России вступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях. Соответствующие изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях».

Так, закон предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться в Министерство юстиции о своей работе, доходах и расходах, а также запрещает регистрировать их филиалы в жилых помещениях.

Кроме того, такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.

Структурные подразделения НКО-иноагентов теперь должны будут отчитываться о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться согласно решению суда по иску Минюста России.

29 сентября Минюст РФ включил в реестр некоммерческих организаций-иноагентов автономную некоммерческую организацию «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую областную общественную организацию «Центр гендерных исследований». В список иноагентов также внесли имена 22 человек.

27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.