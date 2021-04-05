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В России ужесточили наказание за оправдание нацизма

05 апреля 2021, 23:40  •  48 • Война
Реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов теперь предполагает максимальным наказанием пятилетний срок заключения, соответствующий закон об изменениях в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ подписал президент России Владимир Путин.
Статья указывает, что преступлением являются отрицание фактов или одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, а также распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично.
Помимо этого, под наказание подпадают распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также публичное осквернение символов воинской славы России.
Признанным виновными по данной статье теперь грозит штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет; принудительные работы до трех лет или лишение свободы на три года, передает РИА «Новости».
Если преступник использовал для противоправного деяния свое служебное положение или средств массовой информации, а также искусственно создал доказательства обвинения, штраф может повысится до пяти миллионов рублей, а срок заключения – до пяти лет.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале в этой связи указал, что данная норма закона в последнее время становится, к сожалению, все актуальнее.
«С каждым годом появляется всё больше негодяев, которые хотят привлечь к себе внимание, даже эпатировать общество, оправдывая фашизм, проводя скандальные опросы на сайтах своих «свободных» СМИ», — детализировал депутат.
Он пояснил, что закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление наших ветеранов призван помочь России сохранять историческую память.
Председатель центрального штаба всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова также поприветствовала, что российское государство принимает меры по отношению к тем, кто не уважает подвиг предков и пытается заложить лживые «ценности» в головы молодежи.
«С каждым годом, к сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю Великой Победы все больше и больше. Мы все чаще сталкиваемся с актами вандализма по отношению к нашей памяти и героям. В прошлом году наши волонтеры стали свидетелями загруженных на Бессмертный полк онлайн фотографий нацистских лидеров. В феврале всех нас потрясла история об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко. Такие случаи не должны повториться!», — добавила она.
Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик напомнил, что проблема реабилитации нацизма давно уже стала международной, передает ФАН.
«Мы знаем, что есть немало темных личностей, которые в социальных сетях ставят под сомнение подвиг героев, красноармейцев и краснофлотцев, которые боролись с фашистской чумой почти 80 лет назад.
Есть и те, кто прямо реабилитирует нацистских палачей: за примером далеко ходить не надо, мы видим, как это происходит в соседнем с нами государстве, в братской Украине, которая и сама немало пострадала от преступлений гитлеровцев», — пояснил эксперт.
Он также уверен, что преступлением также должно являться сознательное преуменьшение количества погибших в ходе Великой отечественной войны советских солдат и мирных жителей.
«Необходимо сохранять и охранять память о наших героических предках, которые отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой», — убежден общественный деятель.
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
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