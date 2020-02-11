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В России установили оклад срочникам: за гостайну и риск для жизни заплатят дополнительно
11 февраля 2020, 21:24 • 46 • Политика
Госдума приняла законопроект, устанавливающий оклад срочникам в размере 2 тысяч рублей и предполагающий дополнительные выплаты за гостайну и риск для жизни.
Документ разработан и принят по итогам эксперимента Минобороны. С 2012 по 2018 год российским срочникам устанавливали денежное довольствие в 2 тысячи рублей, а также ежемесячные надбавки, которые рассчитывались из воинской должности, квалификации и наличия доступа в гостайнам.
В законопроекте отмечается, надбавки за выполнение опасных задач составят до 1 тысячи рублей, за командование (до 800 рублей), за хранение государственных тайн - до 500.
Проект предусматривает ежегодную индексацию выплат с учётом инфляции. Таким образом, уже с этого октября срочники будут получать 2086 рублей.
В правительстве указали, что введение окладов для военных не приведёт к уменьшению единовременной выплаты при увольнении из ВС, пишет ТАСС.
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