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В России усомнились в версии США об "изобретателе" коронавируса

24 мая 2021, 19:20  •  149 • Политика
Американцы продолжают уверять, что коронавирус, вызывающий COVID-19, был "изобретён" в китайской лаборатории, и даже приводят аргументы. Бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев усомнился в этом и нашёл простое объяснение заявлениям Штатов.
Недавно в издании The Wall Street Journal появилась публикация о COVID-19. Там приводятся данные от источников из разведки США, которые рассказали о трёх учёных уханьского института, которые тяжело болели в ноябре 2019 года. Якобы этим можно объяснить лабораторное происхождение SARS-CoV-2.
По мнению Малышева, у США есть повод обвинять Китай. Этот повод - политика. Американцам выгодно, чтобы Китай оказался виноватым и все в мире считали его главной причиной всех бед.
"Хотя надо помнить, что Китай - это Дальний Восток. Место, где огромное количество различных животных и различных вирусов", - напомнил специалист в беседе с Царьградом.
Он добавил, что вирус в таких условиях вполне мог появиться "естественным путём".
Наши власти тоже выступали, в том числе руководители разведки на эту тему. У нас нет таких подозрений [как у США], у нашей страны. Пускай есть разные учёные, которые высказывают те или иные [мнения], но в целом официальная позиция, что Китай здесь не изобретатель этого вируса. А политика - грязное дело, - произнёс Николай Малышев.
Он согласился с тем, что все заявления о лабораторной теории происхождения просто политически ангажированы.

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