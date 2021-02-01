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В России усилят требования к зарубежным IT-компаниям

01 февраля 2021, 14:10  •  38 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ дал поручения в части развития гражданского общества и обеспечения прав человека
Правительство РФ вместе с администрацией президента до 1 августа 2021 г. разработают дополнительные требования к иностранным интернет-компаниям, действующим в рунете. Соответствующее поручение дал глава страны Владимир Путин по итогам декабрьского заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
"Представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ",
– говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В перечне президентских поручений, составленном после заседания Совета от 10 декабря 2020 г., также значатся меры по обеспечению в регионах России прав журналистов, предусмотренных законом о СМИ.
Кроме того, до 1 августа 2021 г. должен быть готов проект концепции по защите прав и свобод человека в российском цифровом пространстве, в том числе составлен план мероприятий по повышению цифровой грамотности россиян и их обучению навыкам информационной безопасности.
Минпросвещению и Миннауки совместно с Минцифры поручено изучить предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования, в том числе инициативу о создании "родительских университетов".
Генпрокуратуре РФ поручено проверить сообщения об оказании давления на фигурантов уголовных дел – эта проблема также поднималась на заседании Совета 10 декабря.
Помимо этого, Верховный суд вместе с Генпрокуратурой до 1 июня 2021 г. должны изучить практику применения ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и отчитаться, возможно ли введение административной преюдиции по данной статье.

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