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В России усилят меры по противодействию экстремизму и деятельности нежелательных НКО

18 мая 2021, 13:55  •  25 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парламентарии нижней палаты подготовили предложения, отвечающие запросу общества
НКО, признанные в России нежелательными, продолжают свою антироссийскую деятельность, реализуя проекты через сеть опорных пунктов в Восточной Европе, Прибалтике и других странах постсоветского пространства. К такому выводу пришли депутаты Госдумы, изучив факты иностранного вмешательства во внутренние дела России. В связи с этим парламентарии подготовили поправки в законодательство.
Так, уголовная ответственность предусматривается за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НКО. Как выяснилось, они активно привлекают граждан РФ с целью последующего деструктивного влияния на избирательный процесс в России и организации массовых беспорядков, рассказал один из авторов законопроекта, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Наши законопроекты – это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности Российской Федерации",
– подчеркнул парламентарий.
Еще одна депутатская инициатива касается запрета гражданам, имеющим отношение к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в Госдуму.
"Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников",
– пояснил Пискарев. Данная инициатива по сути является продолжением международной тенденции по принятию нормативных документов, препятствующих инородному вмешательству в выборы и их целенаправленной дискредитации, отмечает РАПСИ. По оценке экспертов, аналогичные законы готовы ввести США, Великобритания, другие западные страны, но там ждут подходящего повода, чтобы создать прецедент. В России же законодатели отвечают на запрос общества.
Указанные законопроекты запланированы к первому чтению в Госдуме на 18 мая.

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