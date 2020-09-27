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В России указали на тайный сигнал Лукашенко Путину

27 сентября 2020, 14:00  •  152 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Батька продемонстрировал свою независимость
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не позвал российского коллегу Владимира Путина на свою закрытую и неожиданную инаугурацию не просто так. По мнению главвреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, Батька подал главе РФ сигнал.
Венедиктов считает, что Лукашенко хотел продемонстрировать свою независимость, не пригласив ни одного мирового лидера, в том числе президента США Дональда Трампа. Главный редактор радиостанции указал на то, что Батька показал коллегам – он благодарен за советы, но будет действовать самостоятельно и так, как сам считает нужным.
Венедиктов также высказался насчет появления Союзного государства. Он считает, что политического объединения пока не будет. По его мнению, Путин не хочет присоединять мятежную страну.
Инаугурация Лукашенко тайно состоялась 23 сентября. Местные СМИ сообщали о том, что Дворец Независимости оцепили. Позже протестующие вышли на улицы и "повесили" Батьку.
Лукашенко оправдался за тайное вступление в должность, что не признали многие страны Запада. Глава республики отметил, что власти не обязаны ставить в известность другие страны.

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