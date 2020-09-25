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В России указали на слабость США

25 сентября 2020, 18:55  •  56 • Политика
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бывший мировой гегемон занервничал и начал информационную войну против стран, отказавшихся ему подчиняться
США пребывают в состоянии некоторой слабости, поскольку свои позиции усилили Россия и Китай. Именно это очень нервирует Вашингтон. С таким мнением сегодня выступил член Совфеда Алексей Пушков.
"Это особая слабость, нервозная, злобная, направленная на то, чтобы нанести максимальный политический ущерб противнику", – сказал сенатор в ходе мультимедийной конференции, организованной изданием "Украина.ру".
Пушков отметил, что происходящее со Штатами вполне закономерно, т.к. все империи, согласно закону человеческого развития, распадались.
Он считает, что сейчас США делают попытки компенсировать эту свою "новую относительную слабость бывшего гегемона", для чего развязывают информационные войны против стран, которые не хотят им подчиняться.
Накануне об антироссийской пропагандистской атаке со стороны Запада, развернувшейся особенно активно в последнее время, особенно на фоне пандемии, говорила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании круглого стола в Совете Федерации. По ее словам, нынешние отношения между Россией и западными государствами в информационном контексте опустились на уровень, и даже ниже, времен холодной войны.
Дипломат подчеркнула, что особенно ярко это было видно по той оголтелой критике в адрес российских медиков и ученых, которые борются с коронавирусом.

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