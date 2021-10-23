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В России указали на главную опасность Украины для НАТО

23 октября 2021, 13:45  •  99 • Политика
Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Альянсу грозит новый масштабный конфликт
Все заверения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Российской Федерации якобы не стоит опасаться вступления Украины в состав альянса, в высшей степени наивны. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Не так давно Столтенберг заявил, что НАТО, прежде всего, является оборонительным союзом, а вопрос о членстве Украины будет приниматься десятками стран и самим политическим руководством в Киеве, Российская Федерация же не может вмешиваться в этот вопрос. Однако, указал Столтенберг, у РФ имеется "право наложить вето" на решение украинской стороны.
По мнению Пушкова, наивность генсека скорее носит демонстрационный характер – мир помнит бомбежки Белграда 22-летней давности, а также ракетные обстрелы Ливии, которая до сих пор страдает от раскола и бедности. 25 членов Североатлантического альянса поддержали агрессию Соединенных Штатов и Великобритании в Ираке. 
"Не надо рассказывать сказки, в военном плане вплотную подойдя к границам Российской Федерации. И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны, прежде всего, сами его участники", – высказался сенатор.
Причиной такого опасения Пушков назвал агрессивность и безответственность действующей украинской администрации. Официальный Киев, полагает сенатор, сделает все для того, чтобы втянуть Североатлантический альянс в вооруженное противостоние с Россией, вопреки желаниям и целям самих членов НАТО. Здесь и кроется главная опасность для атлантического союза в членстве Украины, указал Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее Пушков оценил высказывания генсека НАТО о целях сохранения контактов с РФ.

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