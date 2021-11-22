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В России удивились радости Кулебы по "Северному потоку-2"

22 ноября 2021, 23:05  •  128 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Евросоюз и Украина продолжают нести убытки из-за высоких цен на газ и задержке сертификации оператора балтийского газопровода
Киевский режим выдает желаемое за действительное, когда пытается навязать общественности мысль, что именно Незалежная повлияла на решение Берлина приостановить сертификацию оператора "Северного потока-2".
Такую точку зрения высказал политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя рассуждения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о задержке запуска новой балтийской газовой магистрали.
По его мнению, к процессу приостановки сертификации, скорее всего, приложили руку в Вашингтоне, а Киев лишь исполняет волю США.
Эксперт заметил, что решение Берлина по "СП-2" уже приносит убытки как для стран Евросоюза, так и Незалежной, поскольку вопреки тому, что российский "Газпром" нарастил прокачку голубого топлива своим европейским потребителям, цены на рынке газа все равно остаются высокими.
"Чему они радуются?.. Цены на газ сейчас зашкаливают. Они (украинские власти – ред.) почему-то думают, что они делают хуже "Газпрому" и России. Но это сомнительно. Сейчас подписываются долгосрочные договора совершенно по другим ценам", – сказал Радио Sputnik Дудчак.
По его словам, если бы новая балтийская магистраль уже была запущена, что цены на голубое сырье значительно упали. Поэтому специалист искренне не понимает, чему так радуется глава украинского дипведомства.
Дудчак добавил, что украинцы вносят свой "вклад" в заморозку газового проекта, действуя по известному принципу "назло бабушке отморожу уши". Готовясь отморозить все остальное, киевский режим продолжает хвастаться сомнительными "победами", резюмировал экономист.
Свои "хотелики" пан Кулеба изобразил ранее в воскресенье, 21 ноября, в эфире телеканала "Украина 24". Министр подчеркнул,что Украина и ее европейские партнеры существенно затормозили запуск "Северного потока-2", выиграв для себя время "для лучших условий по противостоянию" России.
В свою очередь, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что Кулеба преувеличил влияние Киева на процесс сертификации газопровода.

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