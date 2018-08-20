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В России участника «Правого сектора» приговорили к двум годам колонии за экстремизм
20 августа 2018, 11:39 • 41 • Украина
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что члену радикальной организации «Правый сектор»* Роману Терновскому вынесли приговор за экстремизм.
© СК РФ
По словам Петренко, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии за участие в акциях, «направленных против интересов России».
«Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — заявила она.
Осенью 2017 года Терновский был задержан в Ростовской области за пропаганду «Правого сектора».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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