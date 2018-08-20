Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В сентябре в регионах пройдут местные выборы. Зачем на них идти?
Атака на Киссинджера говорит о поражении глубинного государства
От «Панциря» до «Терминатора»: какие новинки военной техники будут представлены ...
Глава Рособоронэкспорта: В 2018 году Россия продала оружие на 7 млрд долларов
Главная / Украина

В России участника «Правого сектора» приговорили к двум годам колонии за экстремизм

20 августа 2018, 11:39  •  41 • Украина
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что члену радикальной организации «Правый сектор»* Роману Терновскому вынесли приговор за экстремизм.
 
© СК РФ
 

По словам Петренко, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии за участие в акциях, «направленных против интересов России».

«Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — заявила она.

Осенью 2017 года Терновский был задержан в Ростовской области за пропаганду «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

41
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 16:09
В Донбассе планируют 20 августа возобновить газоснабжение Авдеевки
19 августа 2018, 03:09
Диалоги в Мезеберге: Владимир Путин и Ангела Меркель заявили о готовности решать спорные вопросы
18 августа 2018, 23:54
Климкин обратился к властям Польши после ДТП с украинскими туристами

20 августа 2018, 11:39
В России участника «Правого сектора» приговорили к двум годам колонии за экстремизм
18 августа 2018, 23:54
«Боевые способности под большим вопросом»: что представляет собой новая украинская крылатая ракета
19 августа 2018, 19:24
Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
19 августа 2018, 00:09
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
13 августа 2018, 16:39
Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
14 августа 2018, 06:24
«С бедными никто не считается»: Украина потеряла субъектность в «нормандском формате»
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.