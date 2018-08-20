В России участника «Правого сектора» приговорили к двум годам колонии за экстремизм

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что члену радикальной организации «Правый сектор»* Роману Терновскому вынесли приговор за экстремизм.

По словам Петренко, его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии за участие в акциях, «направленных против интересов России».

«Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — заявила она.

Осенью 2017 года Терновский был задержан в Ростовской области за пропаганду «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).