Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Признали очевидное": Западная пресса назвала Россию "крупным игр...
Толстой. Воскресенье (28.10.2018)
Ключи от Москвы лежат в Бресте и Минске
«Атмосфера ненависти»: как рассылка бомб и стрельба в синагоге могут повлиять на...
Главная / В мире

В России требуют возбудить дело после призыва Киева к терактам в нашей стране

28 октября 2018, 23:24  •  90 • В мире
На Украине политики пытаются зарабатывать политические очки, обвиняя Россию во взрывах военных складов и призывая к аналогичным действиям на территории нашей страны.
Депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала взрывать склады в России, заявив, что подрывы в Киеве совершили «российские диверсанты». Руслан Осташко в беседе с Царьградом заявил, что российским следователям нужно начать расследование в отношении Черновол.
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол полагает, что взрывы на складах в Киеве - дело рук российских диверсантов. О том, что склады могли подпалить свои же, женщина и не думает. В то же время строит диверсионные планы в отношении России. И даже призывает в качестве ответной меры за якобы совершенный российскими диверсантами поджог военных складов в Незалежной совершить ответный удар по аналогичным нашим.
О подобной трактовке событий и, по большому счету, призывах к совершению преступлений Царьград говорил с политологом, главным редактором журнала PolitRussia Русланом Осташко.
Собеседник Царьграда напомнил, что Черновол – «достаточно одиозная личность». Проблема в том, что сегодня у нее «нет других способов получать политические очки».
«…кроме как делать заявления, которые в советские времена, наверное, могли быть рассмотрены для привлечения к принудительной психиатрической помощи такого человека».
В то же время Осташко выражает сожаление, что украинские политические деятели все чаще допускают «призывы вести террористическую деятельность на территории России». Собеседник Царьграда считает, что в подобной ситуации Москве следует подумать о возбуждении новых уголовных дел.
«Почему мы, например, не возбуждаем уголовные дела против той же Черновол? И почему она у нас не находится в международном розыске за такие призывы? Или другой пример, когда Европа выдает Сенцову премию мира, а у нас есть официальное судебное решение о том, что он является террористом.
В нашем Уголовном кодексе есть статья за оправдание терроризма. Почему мы не возбуждаем уголовные дела против тех политиков, которые героизируют Сенцова? Подобное поведение невозможно было бы с теми же США. Потому что они очень строго следят за государственными интересами и за тем, как все это дело защищается. То есть мы можем очень много в медиа, в СМИ, в соцсетях обсуждать, какие украинцы нехорошие люди, как они сошли с ума, политики делают подобные заявления. Но мы при этом очень мало что делаем в ответ на законодательном уровне, на уровне государственной власти».
Осташко полагает, что после возбуждения уголовных дел в отношении подобных спикеров у России появится возможность объявить их в розыск по линии Интерпола. После, возможно, «они будут думать о том, что имеет смысл говорить, а что не имеет смысл».
«Потому что доказательств даже в украинском правосудии о том, что Россия хоть как-то причастна к взрывам на их военных складах, которых за последнее время было несколько, – их нет. Поэтому подобные заявления даже со стороны украинского законодательства выглядят, мягко говоря, незаконно. Давайте попробуем на Украине вести судебные дела с украинскими политиками. Наймем западных юристов, адвокатов, которые на Украине, в украинском правосудии смогут отстаивать наши интересы. Пока мы будем молчать и просто обсуждать в СМИ и в соцсетях, мы не сможем этот тренд переломить. Потому что он им выгоден, и Черновол, и такие же политики, как она, на этом зарабатывают очки. Потому что единственная сила, которая сейчас на Украине есть, которую опасаются, – это националисты. И хоть там говорят, что их там 2—3%, но этого более чем достаточно для того, чтобы управлять всей остальной массой людей. Потому что у националистов есть самое страшное, чем они могут управлять, - это угроза физической расправы. Поэтому их и одного, и двух, и трех процентов будет достаточно. И вот с ними заигрывают вот такие политики, как Черновол».
Отметим, российские следователи уже возбудили ряд уголовных дел в отношении украинских граждан по факту к призывам и попыткам реализовать преступления на территории России. Кроме того, ведутся расследования убийств мирных жителей на территории Донбасса в результате атак ВСУ с применением незаконных методов войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
90
Источник
Похожие новости
28 октября 2018, 23:09
«Атмосфера ненависти»: как рассылка бомб и стрельба в синагоге могут повлиять на результаты выборов в конгресс США
28 октября 2018, 23:24
В России требуют возбудить дело после призыва Киева к терактам в нашей стране
28 октября 2018, 16:54
Чего не скажешь ради выборов: Трамп поведал о том, что Россия просит помощи

28 октября 2018, 03:39
«Колебания и неопределённость»: могут ли США ввести санкции против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашукджи
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
27 октября 2018, 21:24
Приговор Меркель подпишут в Гессене
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.