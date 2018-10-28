В России требуют возбудить дело после призыва Киева к терактам в нашей стране

Депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала взрывать склады в России, заявив, что подрывы в Киеве совершили «российские диверсанты». Руслан Осташко в беседе с Царьградом заявил, что российским следователям нужно начать расследование в отношении Черновол.

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол полагает, что взрывы на складах в Киеве - дело рук российских диверсантов. О том, что склады могли подпалить свои же, женщина и не думает. В то же время строит диверсионные планы в отношении России. И даже призывает в качестве ответной меры за якобы совершенный российскими диверсантами поджог военных складов в Незалежной совершить ответный удар по аналогичным нашим.

О подобной трактовке событий и, по большому счету, призывах к совершению преступлений Царьград говорил с политологом, главным редактором журнала PolitRussia Русланом Осташко.

Собеседник Царьграда напомнил, что Черновол – «достаточно одиозная личность». Проблема в том, что сегодня у нее «нет других способов получать политические очки».

«…кроме как делать заявления, которые в советские времена, наверное, могли быть рассмотрены для привлечения к принудительной психиатрической помощи такого человека».

В то же время Осташко выражает сожаление, что украинские политические деятели все чаще допускают «призывы вести террористическую деятельность на территории России». Собеседник Царьграда считает, что в подобной ситуации Москве следует подумать о возбуждении новых уголовных дел.

«Почему мы, например, не возбуждаем уголовные дела против той же Черновол? И почему она у нас не находится в международном розыске за такие призывы? Или другой пример, когда Европа выдает Сенцову премию мира, а у нас есть официальное судебное решение о том, что он является террористом.

В нашем Уголовном кодексе есть статья за оправдание терроризма. Почему мы не возбуждаем уголовные дела против тех политиков, которые героизируют Сенцова? Подобное поведение невозможно было бы с теми же США. Потому что они очень строго следят за государственными интересами и за тем, как все это дело защищается. То есть мы можем очень много в медиа, в СМИ, в соцсетях обсуждать, какие украинцы нехорошие люди, как они сошли с ума, политики делают подобные заявления. Но мы при этом очень мало что делаем в ответ на законодательном уровне, на уровне государственной власти».

Осташко полагает, что после возбуждения уголовных дел в отношении подобных спикеров у России появится возможность объявить их в розыск по линии Интерпола. После, возможно, «они будут думать о том, что имеет смысл говорить, а что не имеет смысл».

«Потому что доказательств даже в украинском правосудии о том, что Россия хоть как-то причастна к взрывам на их военных складах, которых за последнее время было несколько, – их нет. Поэтому подобные заявления даже со стороны украинского законодательства выглядят, мягко говоря, незаконно. Давайте попробуем на Украине вести судебные дела с украинскими политиками. Наймем западных юристов, адвокатов, которые на Украине, в украинском правосудии смогут отстаивать наши интересы. Пока мы будем молчать и просто обсуждать в СМИ и в соцсетях, мы не сможем этот тренд переломить. Потому что он им выгоден, и Черновол, и такие же политики, как она, на этом зарабатывают очки. Потому что единственная сила, которая сейчас на Украине есть, которую опасаются, – это националисты. И хоть там говорят, что их там 2—3%, но этого более чем достаточно для того, чтобы управлять всей остальной массой людей. Потому что у националистов есть самое страшное, чем они могут управлять, - это угроза физической расправы. Поэтому их и одного, и двух, и трех процентов будет достаточно. И вот с ними заигрывают вот такие политики, как Черновол».

Отметим, российские следователи уже возбудили ряд уголовных дел в отношении украинских граждан по факту к призывам и попыткам реализовать преступления на территории России. Кроме того, ведутся расследования убийств мирных жителей на территории Донбасса в результате атак ВСУ с применением незаконных методов войны.