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«В России тогда делать нечего»: Словенские военные оказались не готовы к норвежским холодам на учениях НАТО
13 ноября 2018, 03:24 • 67 • Политика
После завершения учений НАТО Trident Juncture в Норвегии от многих словенских военнослужащих поступили жалобы на то, что выданные им форменные сапоги и обмундирование оказались неспособны защитить их от северных холодов и сырости.
Словенское интернет-издание Delo сообщает о примечательном эпизоде, приключившемся с военнослужащими страны на натовских учениях Trident Juncture - 2018 в Норвегии. Из-за некачественного обмундирования словенские солдаты крайне страдали от норвежской холодной и мокрой погоды на протяжении всех маневров.
Жалобы на непредназначенные для местной погоды обувь и униформу поступили от самих военнослужащих, принимавших участие в учениях. Впоследствии факт наличия подобной проблемы признали и в Минобороны страны.
Там заявили, что никто из жаловавшихся на холод солдат так и не слег с обморожением, и медицинская помощь им не понадобилась. В любом случае глава ведомства Карл Эрьявец обещал, что по факту случившегося будет проведена проверка.
Данная ситуация была прокомментирована и на пространстве российского сегмента соцсетей. «В России тогда делать нечего», - отметил один из пользователей Рунета.
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