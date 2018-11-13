«В России тогда делать нечего»: Словенские военные оказались не готовы к норвежским холодам на учениях НАТО

После завершения учений НАТО Trident Juncture в Норвегии от многих словенских военнослужащих поступили жалобы на то, что выданные им форменные сапоги и обмундирование оказались неспособны защитить их от северных холодов и сырости.

Словенское интернет-издание Delo сообщает о примечательном эпизоде, приключившемся с военнослужащими страны на натовских учениях Trident Juncture - 2018 в Норвегии. Из-за некачественного обмундирования словенские солдаты крайне страдали от норвежской холодной и мокрой погоды на протяжении всех маневров.

Жалобы на непредназначенные для местной погоды обувь и униформу поступили от самих военнослужащих, принимавших участие в учениях. Впоследствии факт наличия подобной проблемы признали и в Минобороны страны.

Там заявили, что никто из жаловавшихся на холод солдат так и не слег с обморожением, и медицинская помощь им не понадобилась. В любом случае глава ведомства Карл Эрьявец обещал, что по факту случившегося будет проведена проверка.

«Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь», - отметили в МО Словении.

Данная ситуация была прокомментирована и на пространстве российского сегмента соцсетей. «В России тогда делать нечего», - отметил один из пользователей Рунета.