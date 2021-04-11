В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"

Представитель Соединённых Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в замешательстве из-за передислокации войск России по территории своей же страны. У нас же над этим съязвили: "Мир на краю. А Путин молчит".

Журналист Юлия Витязева обратила внимание на твит Корни Остриен - временной поверенной в делах США при ОБСЕ. В сообщении американки выражено беспокойство из-за отказа России отчитаться о "своей необычной военной деятельности". По мнению Остриен, "неинформативный ответ" Украине несовместим "с буквой и духом" Венских соглашений.

Витязева назвала этот твит прекрасным. Она отметила, что США явно в замешательстве: там просто не понимают, что происходит. Уже не первый день Россия передислоцирует свои войска, из-за чего в соцсетях появляются всё новые видео с перемещением военной техники.

"Украина бьётся в истерике", - иронизирует журналист в своём Telegram-канале.

Россия же недвусмысленно даёт понять, что передислокация войск - внутреннее дело. Кроме того, русские отказались участвовать в совещании, которое было инициировано Украиной. В результате начались "вопли о Третьей мировой", констатировала Юлия Витязева.

Она добавила, что диванные аналитики прогнозируют начало этой войны ровно к майским праздникам.

"А Путин молчит", - пишет журналистка и добавляет, что президент России будет молчать 11 дней - до того момента, как будет озвучено послание к Федеральному Собранию.

"В связи с чем достоверно можно сказать одно - мир замер на краю. Всеобщей и масштабной истерии. Впрочем, ему не впервой. Так что справится. Главное - заранее сделать запасы. Им - памперсов и туалетной бумаги. А нам - попкорна", - заключила Витязева.