Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Главная / Политика

В России стартовало трёхдневное голосование на выборах в Госдуму

17 сентября 2021, 01:15  •  28 • Политика
В информационном центре ЦИК дали старт голосованию на выборах, проходящих в этом году.
Первые избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открыты. Старт голосованию дали в информационном центре ЦИК.
Камчатка и Чукотка первыми открыли свои участки для избирателей.
Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, для представителей Избиркома этот момент также волнителен.
"Мы впервые запускаем такое масштабное дистанционное электронное голосование, новую систему видеонаблюдения", - отметила она, выразив надежду, что ничто в проведении прозрачных и справедливых выборов не даст сбой.
Голосование на выборах различного уровня в России будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября.
Госдума России избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





28
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 21:35
Украина пригнала на границу с Россией спецтехнику
16 сентября 2021, 21:35
Захарова напрямую озвучила цели "расследования" о Лаврове: "Уничтожить и разрушить"
16 сентября 2021, 21:35
Атаман предложил лишить бурятскую журналистку гражданства за призывы к сносу памятников казакам
16 сентября 2021, 21:35
Зеленский выдал желаемое за действительное по "Железному куполу" - эксперт
16 сентября 2021, 23:25
ЕС придумал свой оборонительный союз в ответ на "предательство" США и Британии
16 сентября 2021, 21:35
Антикоррупционный пробег выявил большое число сторонников «Новых людей» - Игнатьев
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 21:35
Украина пригнала на границу с Россией спецтехнику
16 сентября 2021, 22:25
«Будем давать твёрдый отпор»: в МИД РФ ответили на доклад ЕП с призывом не признавать...
16 сентября 2021, 23:25
ЕС придумал свой оборонительный союз в ответ на "предательство" США и Брита...
16 сентября 2021, 21:35
"Звуки войны можно услышать через границу": Польше и Литве предсказали &quo...
16 сентября 2021, 23:25
Удар в спину: Франция стала первой жертвой нового военного блока США против Китая
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
13 сентября 2021, 06:30
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.