В России стартовало трёхдневное голосование на выборах в Госдуму

В информационном центре ЦИК дали старт голосованию на выборах, проходящих в этом году.

Первые избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открыты. Старт голосованию дали в информационном центре ЦИК.

Камчатка и Чукотка первыми открыли свои участки для избирателей.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, для представителей Избиркома этот момент также волнителен.

"Мы впервые запускаем такое масштабное дистанционное электронное голосование, новую систему видеонаблюдения", - отметила она, выразив надежду, что ничто в проведении прозрачных и справедливых выборов не даст сбой.

Голосование на выборах различного уровня в России будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября.

Госдума России избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.