В России стало на две госнаграды больше: Владимир Путин подписал такой указ впервые за 18 лет

Орден Николая Пирогова учреждён в честь основоположника русской военно-полевой хирургии. Пирогов участвовал в Крымской войне и Русско-турецкой войне.

Вторая награда – медаль Луки Крымского. Российский и советский хирург в миру носил имя Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, позднее он стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Лука Крымский написал множество трудов по гнойной хирургии и анестезиологии, лечил раненых во время Великой Отечественной войны. В 1946 году получил Сталинскую премию первой степени за новые методы лечения ранений и гнойных заболеваний.

Пока не опубликованы документы, кому и за что будут вручаться новые орден и медаль. Судя по тому, что они носят имена великих врачей, наград будут удостаиваться медики и те, кто связан со здравоохранением.

Ранее Владимир Путин лишь один раз подписывал указ об учреждении новой государственной награды. В феврале 2002 года он ввёл в наградную систему России орден "За морские заслуги".