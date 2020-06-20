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В России стало на две госнаграды больше: Владимир Путин подписал такой указ впервые за 18 лет
20 июня 2020, 02:00 • 83 • Политика
В России стало на две государственные награды больше. Владимир Путин впервые за почти два десятилетия подписал указ о введении одного нового ордена и одной медали.
Орден Николая Пирогова учреждён в честь основоположника русской военно-полевой хирургии. Пирогов участвовал в Крымской войне и Русско-турецкой войне.
Вторая награда – медаль Луки Крымского. Российский и советский хирург в миру носил имя Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, позднее он стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Лука Крымский написал множество трудов по гнойной хирургии и анестезиологии, лечил раненых во время Великой Отечественной войны. В 1946 году получил Сталинскую премию первой степени за новые методы лечения ранений и гнойных заболеваний.
Пока не опубликованы документы, кому и за что будут вручаться новые орден и медаль. Судя по тому, что они носят имена великих врачей, наград будут удостаиваться медики и те, кто связан со здравоохранением.
Ранее Владимир Путин лишь один раз подписывал указ об учреждении новой государственной награды. В феврале 2002 года он ввёл в наградную систему России орден "За морские заслуги".
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