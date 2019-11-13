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В России создана система по сбору данных об угрозах нацбезопасности

13 ноября 2019, 23:09  •  49 • Политика
В России создана информационно-аналитическая система по сбору данных для оценки состояния национальной безопасности и выявления кризисных ситуаций в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России в среду, 13 ноября.
В сообщении говорится, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии совета по проблемам стратегического планирования, на котором рассматривались меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния нацбезопасности. В нем участвовали представители аппарата Совбеза, МВД, Минобороны, Росгвардии, Минюста и других ведомств, а также заместители полномочных представителей президента России в федеральных округах.
«Отмечено, что в стране создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации», — приводит агентство слова пресс-службы.
Такой мониторинг нужен, чтобы оперативно решать, как реагировать на изменения внешней и внутренней обстановки.
На заседании была отмечена необходимость совершенствовать методики оценки состояния нацбезопасности, а также организации мониторинга на уровне федеральных округов. Была подчеркнута важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния нацбезопасности и мониторингом социально-экономического развития России.
Члены комиссии также обсудили вопросы моделирования развития кризисных ситуаций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперты совета считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования поможет оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования.
В Совбезе добавили, что обеспечивать доступ к статистическим и другим данным должна единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки госуправления и стратегического планирования в стране. Это позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, включая те, развитие которых предусматривается в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В проекте бюджета России на следующий год и на плановый период 2021–2022 годы говорится, что расходная часть бюджета, выделенная Минобороны в 2020 году, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы военного ведомства составили 1,776 трлн рублей.
Больше всего — 1,056 трлн рублей — министерство собирается потратить на национальную оборону. Телеканал «Звезда» отмечал, что в бюджете есть и засекреченные показатели гособоронзаказа.

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