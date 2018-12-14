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В России создали план на случай отключения страны от Интернета: Законопроект внесен в Госдуму
14 декабря 2018, 19:54 • 112 • Политика
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета. Документ разработан с учетом возможности отключения России от инфраструктуры Интернета.
В России подготовили план на случай отключения страны от Интернета. Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Глобальной сети был опубликован на сайте Госдумы.
Отмечается, что документ был разработан с учетом агрессивного характера стратегии национальной кибербезопасности США, которая была принята в сентябре 2018 года, а также в связи с необоснованными и бездоказательными обвинениями России в совершении хакерских атак. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит поддерживать работоспособность российского сегмента Глобальной сети даже в случае его отключения от общемирового Интернета.
Также в документе предусмотрено проведение регулярных учений на случай отключения России от Интернета и усиление контроля правительства за передаваемой через Сеть информацией.
Согласно документу порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности Интернета и сети связи общего пользования центром мониторинга и управления определяет правительство РФ. Меры реагирования будут определяться в том числе "в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования", сообщает ТАСС.
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