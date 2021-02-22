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В России создали Координационный центр правительства

22 февраля 2021, 21:00  •  53 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства. Об этом говорится 22 февраля на официальном портале правовых актов.
«Образовать координационный центр правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Центр будет работать для обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач правительства России.
Постановлением премьер-министра регионам рекомендовано организовать взаимодействие с созданным центром.
Ранее в феврале Мишустин распорядился выделить МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники. 6 млрд будут выделено из резервного фонда правительства РФ.

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