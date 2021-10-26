|
В России создали кодекс этики ИИ: Документ подписали крупнейшие компании страны
26 октября 2021, 19:20 • 30 • Политика
В России подписан "Кодекс этики искусственного интеллекта". Его приняли порядка 20 крупнейших компаний страны. Документ станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект".
Крупнейшие компании и правительство России подписали первый в стране "Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ)". Документ станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.
Сообщается, что кодекс этики ИИ состоит из 33 пунктов. Одним из главных является пункт об ответственности за последствия использования ИИ. В нём подчёркивается, что ответственность лежит на человеке, а не на машине.
Ещё один пункт указывает, что компании должны принимать меры, направленные на сохранение свободы воли человека в принятии им решений. Кроме того, технологии ИИ не должны использоваться в целях причинения вреда жизни и здоровью человека, подчёркивается в документе. Также кодекс рекомендует проводить мероприятия, направленные на повышение уровня доверия к ИИ-системам.
Документ подписали порядка двух десятков крупнейших русских компаний. Среди подписантов - "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие. Также на документе стоит подпись вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Подпишитесь на нас
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 октября 2021, 04:35
|
23 октября 2021, 13:10
|
25 октября 2021, 01:20
|
23 октября 2021, 17:15
|
20 октября 2021, 11:05
|
22 октября 2021, 01:00
|
21 октября 2021, 09:15