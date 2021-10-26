В России создали кодекс этики ИИ: Документ подписали крупнейшие компании страны

В России подписан "Кодекс этики искусственного интеллекта". Его приняли порядка 20 крупнейших компаний страны. Документ станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект".

Крупнейшие компании и правительство России подписали первый в стране "Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ)". Документ станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Сообщается, что кодекс этики ИИ состоит из 33 пунктов. Одним из главных является пункт об ответственности за последствия использования ИИ. В нём подчёркивается, что ответственность лежит на человеке, а не на машине.

Ещё один пункт указывает, что компании должны принимать меры, направленные на сохранение свободы воли человека в принятии им решений. Кроме того, технологии ИИ не должны использоваться в целях причинения вреда жизни и здоровью человека, подчёркивается в документе. Также кодекс рекомендует проводить мероприятия, направленные на повышение уровня доверия к ИИ-системам.

Документ подписали порядка двух десятков крупнейших русских компаний. Среди подписантов - "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие. Также на документе стоит подпись вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.