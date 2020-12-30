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В России создали антидот для коронавируса: Эффективность больше 99 процентов

30 декабря 2020, 13:15  •  102 • Политика
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала премьер-министру Михаилу Мишустину о созданном отечественном препарате для лечения COVID-19. По её словам, это "антидот для коронавируса" с эффективностью больше 99 процентов.
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала о новом отечественном препарате, созданном для лечения COVID-19 и имеющем некоторые важные особенности.
"Препарат первый этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус, - обратила особое внимание премьера Скворцова. - Фактически это антидот для коронавируса".
Чиновница отметила, что новинка уже прошла доклинические исследования. И показал препарат себя во время этих испытаний весьма хорошо.
Во-первых, на этапе доклинических испытаний была подтверждена полная безопасность препарата, поскольку он, как подчеркнула Скворцова, "не действует на иммунитет человека".
Во-вторых, эффективность у лекарства очень высокая - превышает 99 процентов.
Теперь необходимо провести клинические испытания препарата. Если и они подтвердят результаты доклинических тестов, то, отметила Скворцова, "это будет первый эффективный прямого действия противовирусный препарат".

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