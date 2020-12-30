В России создали антидот для коронавируса: Эффективность больше 99 процентов

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала о новом отечественном препарате, созданном для лечения COVID-19 и имеющем некоторые важные особенности.

"Препарат первый этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус, - обратила особое внимание премьера Скворцова. - Фактически это антидот для коронавируса".

Чиновница отметила, что новинка уже прошла доклинические исследования. И показал препарат себя во время этих испытаний весьма хорошо.

Во-первых, на этапе доклинических испытаний была подтверждена полная безопасность препарата, поскольку он, как подчеркнула Скворцова, "не действует на иммунитет человека".

Во-вторых, эффективность у лекарства очень высокая - превышает 99 процентов.

Теперь необходимо провести клинические испытания препарата. Если и они подтвердят результаты доклинических тестов, то, отметила Скворцова, "это будет первый эффективный прямого действия противовирусный препарат".