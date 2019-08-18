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В России состоится турнир по киберспорту для детей с инвалидностью

18 августа 2019, 15:24  •  58 • Политика
Турнир по киберспорту пройдёт в Москве на Yota Arena для детей и подростков с инвалидностью
Автор:
Борисенкова Екатерина
Федерация компьютерного спорта намерена собрать детей, у которых есть физические или ментальные отклонения, чтобы они посоревновались в играх по киберспорту, популярность которых с каждым днём набирает все большие обороты. Турнир состоится в рамках международного движения "Мир уникальных геймеров".
Стоит отметить, что финальная стадия намечена на 24 июня.
Любители киберспорта попробуют свои силы в четырёх дисциплинах. FIFA, Need for Speed, Counter-Strike и World of Tanks.
Кроме того, организаторы решили порадовать ребятишек выступлениями профессиональных киберспортсменов. В частности, представителей Dota 2.
Это не единственное состязание для детей с инвалидностью, в планах организаторов ещё несколько мероприятий для юных геймеров.

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