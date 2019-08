В России состоится турнир по киберспорту для детей с инвалидностью

Автор:

Борисенкова Екатерина

Федерация компьютерного спорта намерена собрать детей, у которых есть физические или ментальные отклонения, чтобы они посоревновались в играх по киберспорту, популярность которых с каждым днём набирает все большие обороты. Турнир состоится в рамках международного движения "Мир уникальных геймеров".

Стоит отметить, что финальная стадия намечена на 24 июня.

Любители киберспорта попробуют свои силы в четырёх дисциплинах. FIFA, Need for Speed, Counter-Strike и World of Tanks.

Кроме того, организаторы решили порадовать ребятишек выступлениями профессиональных киберспортсменов. В частности, представителей Dota 2.

Это не единственное состязание для детей с инвалидностью, в планах организаторов ещё несколько мероприятий для юных геймеров.