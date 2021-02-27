В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США

Посол США в России Джон Салливан посетил Большой Москворецкий мост в Москве, приурочив это событие к убийству политика Бориса Немцова. Об этом рассказали в посольстве США в Москве.

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"Посол Салливан присоединился к коллегам по случаю шестой годовщины зверского убийства Бориса Немцова - российского политика, стремящегося к лучшему будущему для своей страны и своих сограждан. Немцов остаётся источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе", - написала в Twitter пресс-секретарь американской дипломатической миссии Ребекка Росс.

Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года. Его застрелили во время прогулки на Большом Москворецком мосту в столице России. В момент гибели политика сопровождала женщина - киевлянка Анна Дурицкая. После гибели мужчины она на долгое время пропала из информационного поля, а потом появилась в Киеве, где приобрела несколько квартир, которые сейчас сдаёт в аренду.

По некоторым сведениям, за Немцовым в вечер убийства велась слежка. Несмотря на предчувствия, пара решила пройтись пешком от ГУМа. Решение оказалось роковым.