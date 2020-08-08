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«В России случаев не отмечено»: в Китае предупредили о распространении смертельно опасного вируса

08 августа 2020, 20:20  •  79 • В мире
Китайские СМИ сообщили, что в стране зафиксирована вспышка острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). Заболевание передаётся преимущественно через укусы клещей. В стране зарегистрировано 60 случаев инфицирования, семь человек скончались. Вирусологи отмечают, что данное заболевание давно известно и не представляет серьёзной опасности в связи с неэффективным способом распространения.
 
Reuters © Aly Song/File
 

В России не отмечено случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, сообщили в Роспотребнадзоре. Таким образом ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о выявлении в Китае опасного вируса.

В пресс-службе ведомства уточнили, что данное заболевание не является новым, так как впервые оно было диагностировано в 2009 году.

«На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью метода ПЦР и ИФА-тестов.

Ранее издание Global Times сообщило, что в Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передаётся преимущественно через укусы клещей. По данным издания, заболевание выявлено уже у 60 человек, семеро скончались. 

По сообщениям местных СМИ, инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу — в первой половине года там заболели 37 человек. Позже ещё 23 инфицированных были обнаружены в провинции Аньхой на востоке страны. Одна из заболевших женщин страдала от кашля и лихорадки, также врачи сообщили о снижении лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

По мнению вирусологов, укусы клещей — основной способ распространения инфекции, однако вирус может передаваться и от человека к человеку через кровь или слизистые оболочки. Медики также призвали граждан не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с RT подтвердил, что данная инфекция давно известна и относится к разряду буньявирусов.

«Он передаётся через клещей, поэтому его нельзя отнести к опасным, это всё-таки не воздушно-капельный путь передачи. Отношение к нему серьёзное, но не такое, как к чуме или как к текущему коронавирусу. Это трансмиссивное заболевание, то есть от человека к человеку напрямую может перейти, если взять кровь шприцем и ввести её этим шприцем другому человеку. Иногда бывает гной, раны какие-то, но это редчайший случай», — пояснил медик.

Он уточнил, что заболевание является природно-очаговым и возникает там, где распространены переносящие его насекомые.

  • © Wikimedia commons

Данный вирус является возбудителем тяжёлой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, то есть при болезни уменьшается количество тромбоцитов в крови, что может привести к кровоизлияниям, пояснил RT вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«Это буньявирус — очень большой отряд, там много возбудителей. Некоторые из них у нас в России тоже достаточно распространены. Что касается этого вируса — он в России не выделялся. Он был обнаружен в Китае, его выделили также в Южной Корее», — рассказал специалист.

Он также призвал не опасаться эпидемии заболевания SFTS, отметив неэффективность способа передачу вируса от человека к человеку.

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в свою очередь, также заявил, что не видит поводов для беспокойства. 

«Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — подчеркнул он.

В конце декабря 2019 года в Китае начал распространяться новый коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной мировой пандемии заболевания COVID-19. Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения сообщили власти китайского города Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы страны. 

В конце января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. 

В марте глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число зафиксированных в мире случаев COVID-19 превысило 19,4 млн. Жертвами заболевания стали более 722 тыс. человек.

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