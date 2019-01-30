В России словами Болтона доказали давление США на генпрокурора Венесуэлы

Российский журналист указал на то, что твиты помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона оказывают давление на генпрокурора Венесуэлы

Журналист Дмитрий Смирнов указал на угрозы США законному правительству Венесуэлы, включая генпрокурора Боливарианской республики, которого штаты считают уже бывшим. "Разве это не вмешательство в дела другой страны? ", - задается вопросом журналист.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо приведёт "к значительным ответным мерам".

После чего в своем twitter-аккаунте написал: ""Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуаидо. Позвольте мне еще раз повторить: будут серьезные последствия для тех, кто пытается подорвать демократию и нанести вред Гуаидо".

Накануне генпрокурор Венесуэлы обратился к Верховному суду для того, чтобы запретить Гуаидо выезд из страны, блокировать его счета и лишить права распоряжения имуществом.

Также была дана информация о предварительном расследовании против главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

"Болтон угрожает генпрокурору Венесуэлы, начавшему следствие, но это не вмешательство в дела другой страны", — пишет Смирнов в своем twitter, указывая на прямое давление Белого Дома на генпрокурора Венесуэлы.