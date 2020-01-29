В России самый низкий уровень антисемитизма в мире

Федерации еврейских общин России организовала съезд, приуроченный к 20-летию организации. Он проходит 28-29 января в Москве. На него приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, а также чиновники, дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки.

О жизни евреев в России с «КП» поговорил с президентом Федерации Александром Борода.

- Расскажите, что это за мероприятие? Как оно проходило?

- Федерация еврейских общин России стал крупнейшей централизованной религиозной организацией, которая объединяет более 140 общин по всей России. Меня на этом съезде переизбрали на очередной срок (5 лет) президентом федерации. Мы занимаемся развитием еврейской жизни, мы взаимодействуем с государством по различным внешнеполитическим вопросам. Особенно связанным с переписыванием истории, с признанием коллаборационистов нынешними героями. Ведь сейчас пытаются перестать называть предателей — предателями. Мы за то, чтобы историческая справедливость никуда не исчезла.

- Какие проблемы обсудили на съезде?

- У нас съезд прошел очень позитивно, потому что за 20 лет сделано очень много. Было построено большое количество школ и синагог общинами. И дальше наши основные задачи — это увеличение и строительства синагог, и увеличение различных образовательных проектов в школах, детских садах. Один из таких ярких объектов - это Еврейский музей и центр толерантности. Его посещают более 600 тысяч человек в год.

- Вот сейчас про антисемитизм ведут разговоры в прессе. Как в России евреям живется?

- В России один из самых низких уровней антисемитизма в мире. Антисемитизма нет и на бытовом уровне, и, тем более, нет его на государственном. Россия прекрасно взаимодействует с разными конфессиями, национальностями. Это пример для стран Европы и для Америки. Здесь евреи могут жить в спокойных, безопасных и комфортных условиях.