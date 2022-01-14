В России с февраля поднимется тариф госсистемы "Платон": Чего ждать водителям большегрузов

Росавтодор с 1 февраля проиндексирует тариф госсистемы "Платон". "Плата будет увеличена на 20 копеек и составит 2,54 рубля за 1 км", - гласит сообщение.

В России с 1 февраля повысится тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон". Плата будет увеличена на 20 копеек и составит 2,54 рубля за 1 км, рассказали в пресс-службе Росавтодора.

Речь идёт о системе, которая была внедрена в ноябре 2015 года. Её задача, собирать деньги с водителей большегрузных машин. Полученные таким образом средства направляются на ремонт мостов и путепроводов. В настоящий момент в системе зарегистрировано 700 тыс. грузоперевозчиков и более 1,5 млн большегрузов.

С 1 февраля 2022 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,54 рубля за км пробега,

- гласит сообщение Росавтодора.

Добавляется, что благодаря средствам, собранным через систему "Платон" будут расширены с двух до четырех полос движения 600 км автодорог в 23 субъектах России. Также деньги пойдут на ремонт более 100 мостов и путепроводов в 44 регионах России.