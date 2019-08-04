В России разрешили страховать жильё от ЧС, но не во всех регионах страны

В воскресенье, 4 августа, в России начал действовать закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Он позволяет гарантировать получение полной компенсации в случае потери жилья из-за ЧС.

Отмечается, что теперь в перечень покрываемых страховкой рисков будет обязательно входить уничтожение жилья в результате чрезвычайной ситуации. Кроме того, граждане России теперь могут купить дополнительную страховую защиту на случай повреждения жилого помещения из-за ЧС или на случай повреждения или уничтожения жилья из-за локального ЧС, не носящего массовый характер. В качестве примера приведен небольшой пожар, локальный взрыв газа, а также залив соседей и падение летательного аппарата.

По закону, в случае потери жилья из-за ЧС страховщики будут обязаны выплатить от 300 до 500 тысяч рублей сверх компенсации, которую покрывает бюджет России. В остальных случаях страховые компании будут компенсировать от 30 до 95% убытков, а остальное возместит государство.

Платить за страховку жилья от ЧС можно будет через квитанцию ЖКХ. Страховка от чрезвычайных ситуаций и бытовых рисков обойдется в 150-200 рублей в месяц или 1,8-2,4 тысячи рублей в год. Если же страховаться только от ЧС, то это будет стоить 300-350 рублей.

В качестве эксперимента, вначале данная система будет действовать только в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, а также ещё в 10 регионах России. В Москве похожая система успешно действует уже больше 20 лет.

Полный список регионов, где будет действовать программа:

Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.