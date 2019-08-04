Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»
Силуанов: взвешенная бюджетная политика позволяет РФ быстро приспособиться к огр...
В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Главная / Политика

В России разрешили страховать жильё от ЧС, но не во всех регионах страны

04 августа 2019, 13:24  •  62 • Политика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС, но работать он будет пока лишь в 14 регионах страны.
В воскресенье, 4 августа, в России начал действовать закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Он позволяет гарантировать получение полной компенсации в случае потери жилья из-за ЧС.
Отмечается, что теперь в перечень покрываемых страховкой рисков будет обязательно входить уничтожение жилья в результате чрезвычайной ситуации. Кроме того, граждане России теперь могут купить дополнительную страховую защиту на случай повреждения жилого помещения из-за ЧС или на случай повреждения или уничтожения жилья из-за локального ЧС, не носящего массовый характер. В качестве примера приведен небольшой пожар, локальный взрыв газа, а также залив соседей и падение летательного аппарата.
По закону, в случае потери жилья из-за ЧС страховщики будут обязаны выплатить от 300 до 500 тысяч рублей сверх компенсации, которую покрывает бюджет России. В остальных случаях страховые компании будут компенсировать от 30 до 95% убытков, а остальное возместит государство.
Платить за страховку жилья от ЧС можно будет через квитанцию ЖКХ. Страховка от чрезвычайных ситуаций и бытовых рисков обойдется в 150-200 рублей в месяц или 1,8-2,4 тысячи рублей в год. Если же страховаться только от ЧС, то это будет стоить 300-350 рублей.
В качестве эксперимента, вначале данная система будет действовать только в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, а также ещё в 10 регионах России. В Москве похожая система успешно действует уже больше 20 лет.
Полный список регионов, где будет действовать программа:
Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 17:54
"Соберите волю в кулак, мужества наберитесь": Мутко резко высказался о властях затопленного Приангарья
04 августа 2019, 03:39
Жена посла США всех запутала: обвинила CNN во вранье об отставке, но подтвердила "прощальное турне"
04 августа 2019, 10:09
В России вступил в силу закон о страховании граждан от ЧС
04 августа 2019, 00:24
"Куда высылать деньги?" Донаты на штраф Соболь начали собирать через пару минут после ее поста о 300 тыс. рублей
04 августа 2019, 10:09
Каким будет будущее ВМФ России, взгляд из США: The National Interest проанализировал военно-морской парад в Петербурге
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил ...
04 августа 2019, 01:54
Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»
04 августа 2019, 00:24
На митинге в Москве "Дождю" для "винтилова" подсунули ненастоящег...
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - ...
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признатьс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
29 июля 2019, 07:54
Соратник Зеленского раскритиковал "Московию" и напомнил о "единственном результате" Майдана
28 июля 2019, 22:09
Западные СМИ надеются на всероссийский Майдан после разгона оппозиционных митингов в Москве
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
30 июля 2019, 16:24
"Готов работать хоть с сатаной": Полицейский из Подмосковья сдал русских силовиков ЦРУ
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.