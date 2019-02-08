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В России разработали и испытали эффективный способ сбить прицел у вражеских противотанковых ракет

08 февраля 2019, 09:24  •  303 • В мире
На сегодняшний день одним из самых эффективных средств высокоточного поражения бронетехники являются противотанковые ракетные комплексы. Инженеры ЦНИИточмаш нашли способ сбить прицел у противника и защитить российскую броню.
Новый комплекс защиты от высокоточных управляемых снарядов для бронетехники разрабатывается специалистами ЦНИИточмаш, входящим в Ростех. Первыми комплекс получат новейшие самоходки "Лотос".
Новая разработка основана на принципе оптико-электронного подавления систем наведения на цель, говорит источник ТАСС. Известно, что новый комплекс будет устанавливаться на 120-мм САО "Лотос".
Комплекс состоит из оборудования, фиксирующего выстрел и локацию орудия, из которого он выполнен. Вторым важным компонентом является аппаратура, дающая помехи и сбои с помощью аэрозольных боеприпасов. Таким образом управление ракетой нарушается. На практике в случае атаки комплекс будет выстреливать аэрозольными боеприпасами в требуемом направлении с учетом ветра. Затем образуется аэрозольное облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах длин волн, обеспечивающее защиту боевой машины.
Разработчики сказали, что проведенные испытания показали хорошие результаты этой техники.
Информация предоставлена ТАСС.

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