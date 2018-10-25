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В России разрабатывают механизм отзыва депутатов и мэров по желанию граждан

25 октября 2018, 14:09  •  74 • Политика
У граждан России может появиться возможность отзывать депутатов и мэров. Такая глава предусмотрена в проекте нового избирательного кодекса.
В проекте нового избирательного кодекса предусмотрена статья о возможности отзыва депутатов и мэров, которой могут воспользоваться граждане России. Проект структуры кодекса был опубликован Российским фондом свободных выборов (РФСВ). Одним из учредителей фонда является Центризбирком.
С лета разработкой проекта занимался МГУ после получения контракта.
Предложено создать две части кодекса. В первой - общей части - говорят об основных понятиях. Во второй - особенной части - речь пойдет о нормах регулирования выборов в органы власти разного уровня. Здесь и планируется разместить статьи о возможности отзыва депутатов, губернаторов и мэров по желанию граждан. В соответствии с действующим законодательством России пока можно отзывать лишь губернаторов - с 2012 года.
О проекте кодекса пишут Ведомости со ссылкой на текст документа.

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