В России разрабатывают механизм отзыва депутатов и мэров по желанию граждан

У граждан России может появиться возможность отзывать депутатов и мэров. Такая глава предусмотрена в проекте нового избирательного кодекса.

В проекте нового избирательного кодекса предусмотрена статья о возможности отзыва депутатов и мэров, которой могут воспользоваться граждане России. Проект структуры кодекса был опубликован Российским фондом свободных выборов (РФСВ). Одним из учредителей фонда является Центризбирком.

С лета разработкой проекта занимался МГУ после получения контракта.

Предложено создать две части кодекса. В первой - общей части - говорят об основных понятиях. Во второй - особенной части - речь пойдет о нормах регулирования выборов в органы власти разного уровня. Здесь и планируется разместить статьи о возможности отзыва депутатов, губернаторов и мэров по желанию граждан. В соответствии с действующим законодательством России пока можно отзывать лишь губернаторов - с 2012 года.

О проекте кодекса пишут Ведомости со ссылкой на текст документа.