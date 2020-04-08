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В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма

08 апреля 2020, 19:35  •  59 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Разменной монетой хотят сделают санкции
В России прокомментировали заявление бывших послов США на Украине о том, что Вашингтону нужно воспользоваться пандемией и заставить Россию вернуть Крым в обмен на санкции.
Как заявил в интервью URA.RU директор Центра региональной политики Илья Гращенков, слова Стивена Пайфера, Джона Хербста и Уильяма Тейлора могут быть частью предвыборной кампании Трампа. Таким образом действующий президент может пытаться оградить себя от обвинений в связях с Россией и тем, что "его избрал Путин". Остальные опрошенные эксперты рекомендовали не обращать внимание на странные высказывания дипломатов, которые давно не при делах.
На предложение бывших послов США на Украине уже ответили в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сама постановка вопросов "если" и "когда" попросту не стоят, потому что Крым – это часть России.
"Это точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная", – цитирует Пескова НСН.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал США ни в коем случае не снимать санкции с России в условиях пандемии.

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