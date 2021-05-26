В России разбили мечты Киева о высадке "морских котиков" США в Крыму

Читатели разоблачили утверждения эксперта из Украины о возможности захвата Крыма с помощью "морских котиков" США и НАТО.

На Украине некоторые аналитики утверждают, что Крым можно вернуть в состав страны с военной помощью США.

Автор украинского издания "АрмияINFORM" Влад Волошин анализирует, смогут ли "морские котики" США и НАТО смогут взять полуостров под контроль и сломить сопротивление армии России. В статье указывается, что России организовала в Крыму зону A2/AD — территорию с обороной для отражения любых атак.

Также там ограничено пространство для маневра потенциального противника. На полуострове размещены такие военные объекты, как системы С-400, "Тор", "Панцирь", "Бук", береговые ракетные комплексы, радиолокаторы и другое современное вооружение.

По данным украинца, в 2021 году учения НАТО Black Swan и Trojan Footprint стали предположительно отработкой вероятного вторжения в Крым. В учениях участвовали "морские котики" из США и других союзников по военному блоку. Автор при этом напоминает, что эксперты из России Виктор Баранец и Алексей Леонков назвали Крым "идеальным кладбищем" для любого агрессора.

Однако автор из Украины уверен, что спецподразделения США способны высадиться в Крыму незаметно и успешно выполнить боевые задачи, поскольку у западной концепции спецназа "чрезвычайно высокий" шанс на успех.

Русский "зонтик" над Крымом недолго продержится против интенсивной атаки США и НАТО даже со средствами Черноморского флота

— цитирует ИноСМИ фантазии украинца.

Однако читатели указывают на "пробелы" в логике эксперта из Украины, так как любая военная агрессия на Россию предполагает немедленный ответ, в том числе ядерным оружием:

Воевать самим с серьезным противником? Нет, это не для американцев. Зачем тогда они с вами занимаются дрессурой? Война будет до последнего украинца

— уверен Micel.

Этому "аналитику" не приходила в голову простая мысль, что американцы никогда не ввяжутся в конфликт с ядерной державой? Тем более ради такого недоразумения, как Украина

— указывает Влад.

Смешной. Флориды, Нью-Йорка, Вашингтона, Лондона, Парижа и Киева не будет. Как и остальных западных городов — от ядерных ракет не спасут никакие железные купола

— пишет Averon.