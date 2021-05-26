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В России разбили мечты Киева о высадке "морских котиков" США в Крыму
26 мая 2021, 11:40 • 52 • Политика
Читатели разоблачили утверждения эксперта из Украины о возможности захвата Крыма с помощью "морских котиков" США и НАТО.
На Украине некоторые аналитики утверждают, что Крым можно вернуть в состав страны с военной помощью США.
Автор украинского издания "АрмияINFORM" Влад Волошин анализирует, смогут ли "морские котики" США и НАТО смогут взять полуостров под контроль и сломить сопротивление армии России. В статье указывается, что России организовала в Крыму зону A2/AD — территорию с обороной для отражения любых атак.
Также там ограничено пространство для маневра потенциального противника. На полуострове размещены такие военные объекты, как системы С-400, "Тор", "Панцирь", "Бук", береговые ракетные комплексы, радиолокаторы и другое современное вооружение.
По данным украинца, в 2021 году учения НАТО Black Swan и Trojan Footprint стали предположительно отработкой вероятного вторжения в Крым. В учениях участвовали "морские котики" из США и других союзников по военному блоку. Автор при этом напоминает, что эксперты из России Виктор Баранец и Алексей Леонков назвали Крым "идеальным кладбищем" для любого агрессора.
Однако автор из Украины уверен, что спецподразделения США способны высадиться в Крыму незаметно и успешно выполнить боевые задачи, поскольку у западной концепции спецназа "чрезвычайно высокий" шанс на успех.
— цитирует ИноСМИ фантазии украинца.
Однако читатели указывают на "пробелы" в логике эксперта из Украины, так как любая военная агрессия на Россию предполагает немедленный ответ, в том числе ядерным оружием:
— уверен Micel.
Этому "аналитику" не приходила в голову простая мысль, что американцы никогда не ввяжутся в конфликт с ядерной державой? Тем более ради такого недоразумения, как Украина
— указывает Влад.
— пишет Averon.
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