В России расписали рисковый план "захвата" Курил Японией и США

На фоне воинственных заявлений Японии о силовом захвате Курил в России рассмотрели вероятный сценарий боевых действий.

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао предложил решить тривиальный спор с Россией по поводу Курильских островов при помощи силы. Способна ли Япония осуществить силовой захват островов и как она может это сделать, проанализировал историк Константин Сивков.

В статье для портала Newsweek Japan политолог Акио Каватао посоветовал властям Японии устроить блокаду проливов между Южными Курилами и материковой Россией - Сангарского и Лаперуза. Причём он оговорился, что это удастся сделать, только когда Россия ослабнет, как в 90-е годы.

Беря в расчёт эти заявления, Константин Сивков смоделировал ситуацию, при которой Япония может попытаться осуществить силовой захват русских островов. Эксперт предполагает, что для этого будет выбран момент, когда Россия будет занята своими внутренними проблемами или у власти в стране окажутся люди, готовые пожертвовать островами. Также японцы не рискнут нападать без поддержки США.

Начнётся всё, скорее всего, как и предлагает Акио Каватао, с блокады проливов между южными Курильскими островами и материковой Россией. Однако это будет лишь проверкой решимости нашей страны защищать свою территорию.

Убедившись в течение некоторого времени (до двух недель), что Россия не готова применить ядерное оружие для защиты своего суверенитета над этими островами, Япония может перейти к основному этапу вооружённого конфликта - высадке оперативного десанта на четырёх спорных островах Южных Курил,

- пишет Константин Сивков.

При этом он не исключает, что подготовка к высадке такого десанта может быть начата заблаговременно, например за одну или даже две недели до начала блокады. Сама высадка, скорее всего, будет осуществляться со стороны Хоккайдо, чтобы минимизировать риски со стороны флота России.

За сутки до высадки, скорее всего, будет проведена операция по подавлению противодесантной обороны. А на сам захват островов будет отведено порядка одного-двух дней. После полного захвата островов Япония наверняка предложит прекратить боевые действия и подписать мирный договор, предполагает Константин Сивков.

Таким образом, вся операция по захвату четырёх спорных островов Южных Курил может по продолжительности составить от 8 до 20 дней,

- отмечает он.

Чтобы оценить вероятность такого сценария, эксперт сравнил силы России и Японии в районе Курил. Получилось, что японские ВМС количественно превосходят Тихоокеанский флот России по подводным лодкам - на 83%, а по надводным кораблям и катерам - носителям ПКР - на 65%.

Картина вырисовывается не самая радужная. Однако в расчёт не берётся ограниченное использование ядерного оружия, а также возможная помощь со стороны Китая, пишет Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера".