В России раскрыли уязвимые места США

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Вашингтон проигрывает Москве в области вооружения

Соединенные Штаты постепенно движутся в сторону войны с Россией. Так считает политолог Евгений Сатановский, который пока что решил воздержаться от прогнозов о масштабе будущего вооруженного конфликта. Однако у Вашингтона есть слабости, и Москве стоит их учитывать. Как можно использовать уязвимые места американцев, рассказал эксперт.

В качестве первого примера Сатановский назвал союзников Штатов, помощь которых вряд ли поможет. Действительно воевать, а не просто делать вид, по мнению политолога, будут только США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Вторая слабость Вашингтона – военная техника, которая не будет эффективна в условиях российской инфраструктуры. Например, танки вряд ли смогут проехать по мостам, специально спроектированным так, чтобы их не выдерживать.

И третьим уязвимым местом США Сатановский считает небольшое количество оружия. Модульные корабли, к примеру, абсолютно бесполезны против "москитного флота".

"Надо помнить, что американцы короли только там, где им удается добиться превосходства в воздухе. Значит, их не должно быть там",

– добавил политолог в эфире Ютуб-канала "Соловьев Live".

Ранее Сатановский предположил, что с приходом к власти Джо Байдена между США и Россией может начаться ядерная война.