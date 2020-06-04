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В России раскрыли причину массовых беспорядков на территории Штатов

04 июня 2020, 21:55  •  47 • Политика
Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политолог Сергей Марков уверен, что протесты создаются искусственно
Российский эксперт нашел причину беспорядков в Америке. Политолог Сергей Марков уверен, что их спонсируют противники действующего американского лидера Дональда Трампа. Специалист окрестил происходящее "цветной революцией" против президента.
Марков уточнил, что среди "спонсоров" происходящего могут находиться сторонники Демократической партии США. Они, по словам эксперта, продолжают "воевать" с Трампом на протяжении всех четырех лет, пока он занимает высокий пост.
Специалист предполагает, что организаторы митингов ждут, пока американский лидер отдаст жесткий приказ, попытавшись таким образом остановить происходящее. После того, как погибнет большое количество человек, Трампа обвинят в их гибели и потребуют уйти в отставку. Масло в огонь подольют спецслужбы и Пентагон, которые выйдут из подчинения действующего президента, пишет "New Inform".

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