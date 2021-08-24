В России раскрыли план США: Получить доминирование за счёт ИИ

В Совбезе России заявили, что искусственный интеллект становится инструментом геополитического влияния.

Замсекретаря Совбеза Олег Храмов пояснил, что технологии искусственного интеллекта становятся формой инструмента геополитического влияния. В ходе форума "Армия-2021" он пояснил, что в среде искусственного интеллекта возникает уже не только научно-техническая конкуренция, но и военно-политическое противоборство.

В Совбезе указали, что США и их союзники сейчас выдвигают свои подходы, на которых они планируют сформировать фундаментальные основы создания систем ИИ и регулирования их применения в различных областях.

Это говорит о том, что Штаты рассчитывают на доминирование в этой сфере.

"Очевидно, что целью государств, преуспевших в разработке таких правил и стандартов и стремящихся к их закреплению на международном уровне, является получение в меняющихся исторических реалиях новых возможностей доминирования в мировом масштабе", - подчеркнул Храмов.

При этом для России эта тактика может нести ряд угроз. В частности, пояснил замсекретаря Совбеза, есть риск подмены объективных критериев, касающихся функциональности, надёжности и безопасности автоматизированных систем, нечёткими субъективными оценками, которые могут позволить использовать новые технологии для достижения конъюнктурных политических и экономических целей.

Напомним, ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий сказал, что новый тип войн сегодня - это войны ментальные. Он назвал их сильнейшим инструментом и типом "глобального противоборства".