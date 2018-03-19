В России раскритиковали доклад ООН о правах человека за спекуляции на теме Крыма

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В МИД России назвали неправомерным включение Крыма в доклад ООН.

В российском МИДе назвали неправомерным включение в доклад ООН о правах человека на Украине оценку ситуации в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах.

"Очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", - подчеркнули в министерстве.

МИД в свою очередь напомнил, что в этой связи мониторщикам следует обратить внимание на политические права и свободы на Украине, а также на политику киевских властей по отношению к жителям Донбасса.

Напомним, что Крым по результатам референдума воссоединился с Россией в марте 2014 года.