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В России раскритиковали доклад ООН о правах человека за спекуляции на теме Крыма

19 марта 2018, 21:54  •  69 • В мире
В МИД России назвали неправомерным включение Крыма в доклад ООН.
В российском МИДе назвали неправомерным включение в доклад ООН о правах человека на Украине оценку ситуации в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах.
"Очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", - подчеркнули в министерстве.
МИД в свою очередь напомнил, что в этой связи мониторщикам следует обратить внимание на политические права и свободы на Украине, а также на политику киевских властей по отношению к жителям Донбасса.
Напомним, что Крым по результатам референдума воссоединился с Россией в марте 2014 года.

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