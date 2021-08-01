В России "нашли" автора речи Байдена о "проблемах Путина"

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин с иронией высказался о том, что автором речи Байдена могла быть пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин с иронией предположил, что речь для главы США Джо Байдена, в которой он говорит о "проблеме Путина", писала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Нарышкин упомянул об этом эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Я ещё раз уважительно скажу о наших [американских] коллегах-разведчиках, но при этом с определённой долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки", - заметил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что Псаки давно известна своими заявлениями, "глубокими" познаниями в разных сферах, таких как география и транспортировка природного газа. Он напомнил высказывание Псаки о том, что Европа поставляет газ России. А также её фразу: "Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии" в случае вторжения той на Украину. Псаки при этом, вероятно, не смутил тот факт, что у Белоруссии нет выхода к морю и, соответственно, береговых границ.

Нарышкин сказал, что это технологии "так называемой карусели", а данные, прозвучавшие в высказывании Байдена, ничем не подтверждены:

"Так что если бы эти материалы готовило Центральное разведывательное управление - повторяю, с огромным аналитическим потенциалом, - то там бы были представлены действительно точные и объективные данные о состоянии и потенциале российской экономики, военно-промышленного комплекса, о потенциале научном, технологическом".

Глава ведомства также сказал, что подобная неосведомлённость администрации президента опасна.

"Опасно, конечно, - подчеркнул он. - Повторяю, лучше было бы, если бы эту часть тезисов готовили наши коллеги, тем более что вот уже в течение нескольких месяцев Центральным разведывательным управлением руководит действительно очень умный опытный дипломат, политик, интеллектуал [Уильям] Бёрнс".

Напомним, ранее президент США Джо Байден сказал, что у "Путина есть проблемы". Он имел в виду, что экономика России основа только на углевородах.