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В России "нашли" автора речи Байдена о "проблемах Путина"
01 августа 2021, 18:05 • 81 • Политика
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин с иронией высказался о том, что автором речи Байдена могла быть пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин с иронией предположил, что речь для главы США Джо Байдена, в которой он говорит о "проблеме Путина", писала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Нарышкин упомянул об этом эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
"Я ещё раз уважительно скажу о наших [американских] коллегах-разведчиках, но при этом с определённой долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки", - заметил Нарышкин.
Глава СВР отметил, что Псаки давно известна своими заявлениями, "глубокими" познаниями в разных сферах, таких как география и транспортировка природного газа. Он напомнил высказывание Псаки о том, что Европа поставляет газ России. А также её фразу: "Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии" в случае вторжения той на Украину. Псаки при этом, вероятно, не смутил тот факт, что у Белоруссии нет выхода к морю и, соответственно, береговых границ.
Нарышкин сказал, что это технологии "так называемой карусели", а данные, прозвучавшие в высказывании Байдена, ничем не подтверждены:
"Так что если бы эти материалы готовило Центральное разведывательное управление - повторяю, с огромным аналитическим потенциалом, - то там бы были представлены действительно точные и объективные данные о состоянии и потенциале российской экономики, военно-промышленного комплекса, о потенциале научном, технологическом".
Глава ведомства также сказал, что подобная неосведомлённость администрации президента опасна.
"Опасно, конечно, - подчеркнул он. - Повторяю, лучше было бы, если бы эту часть тезисов готовили наши коллеги, тем более что вот уже в течение нескольких месяцев Центральным разведывательным управлением руководит действительно очень умный опытный дипломат, политик, интеллектуал [Уильям] Бёрнс".
Напомним, ранее президент США Джо Байден сказал, что у "Путина есть проблемы". Он имел в виду, что экономика России основа только на углевородах.
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