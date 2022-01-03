В России пройдут учения "Гром" с участием ядерной триады: "Запланированы на начало 2022 года"

Источник в Минобороны России рассказал о стратегических учениях с запуском баллистических ракет.

В России в начале 2022 года пройдут стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трёх компонентов ядерных сил.

Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года,

- рассказал ТАСС источник в Минобороны. Официального подтверждения сроков таких учений пока нет.

В России ежегодно проводятся учения, в которых задействуют силы ядерного сдерживания. В рамках таких учений производится выстрел межконтинентальной баллистической ракетой подлодками Северного флота по полигону Кура на Камчатке. Также субмарина Тихоокеанского флота может сделать запуск МБР по полигону Чижа на севере России.

Пуски могут осуществлять также Ракетные войска стратегического назначения, либо бомбардировщики Дальней авиации ВКС России.

О проведении стратегических учений "Гром" и "Восток" рассказывал в декабре 2021 года на заседании коллегии глава Минобороны Сергей Шойгу.