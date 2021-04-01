В России провели "репетицию" грядущих выборов в Госдуму: Итог уже известен

В России провели "репетицию" грядущих выборов в Госдуму РФ, заметил Юрий Пронько. Речь о досрочном голосовании за мэра Якутска. Итог уже известен: хоть и с совсем небольшим отрывом, но победил кандидат от "Единой России" Евгений Григорьев.

Одна из ключевых политических тем последних дней - выборы мэра Якутска, которые многими воспринимаются как прообраз предстоящих в сентябре выборов в Госдуму России, подчеркнул экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

В середине января Сардана Авксентьева заявила о своём уходе с поста главы города из-за проблем со здоровьем. Гордума Якутска утвердила её отставку и назначила временно исполняющим обязанности первого заместителя мэра Евгения Григорьева.

Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России". По итогам прошедшего голосования господин Григорьев получил чуть более 44% и одержал победу.

Его ближайший соперник Виталий Обедин, который шёл на выборы как кандидат от "Справедливой России", набрал почти 40%. Явка на трёхдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%.

Складывается такое ощущение, что в Якутске действительно обыграли тему предстоящих парламентских выборов. Тут и многодневное голосование, и реальное соперничество, и, наверное, использование административного ресурса, и другие прелести, - заметил ведущий "Первого русского".

Обедин в эфире программы прокомментировал итоги голосования. По его мнению, кандидат-единоросс, действительно, воспользовался своим членством в "партии власти" в рамках кампании, что в итоге и обеспечило ему победу.