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В России просто отменят пенсию: Колташов объяснил суть Гарантированного пенсионного плана (ГПП)

29 октября 2019, 03:24  •  87 • Политика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей, согласно проекту Гарантированного пенсионного плана (ГПП). "По сути, эти меры направлены на то, чтобы пенсионную систему ликвидировать", - считает политолог и экономист Василий Колташов.
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках проекта о Гарантированном пенсионном плане (ГПП). Информацию для Царьграда прокомментировал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в программе "Дежурный по редакции".
Речь идет о механизме, который позволит будущим пенсионерам откладывать на пенсию самостоятельно. При этом каждый будет сам решать, сколько именно денег отложить на старость. При этом, согласно проекту ГПП, только 6% будут освобождаться от НДФЛ. Также гражданам позволят приостанавливать отчисления, но только не более чем на пять лет в общей сложности. При этом деньги будут храниться в Негосударственных пенсионных фондах.
По мнению Василия Колташова, ГПП придуман для того, чтобы окончательно ликвидировать пенсионную систему. При помощи данной реформы государство желает самоустраниться от выплаты пенсий, считает эксперт.
"По сути, эти меры направлены на то, чтобы пенсионную систему ликвидировать. Нам говорят: пенсия - это личное дело каждого. Это не дело государства. Это дело ваших отчислений. Если вы делали отчисления, значит, вы имеете право на пенсию. Не делали отчисления, государство вам ничего не даст. Почему вы вообще должны получать какую-то пенсию в этой стране? Вы кто здесь такие? Граждане? Но граждане у нас ничего не решают", - сказал Василий Колташов в передаче "Дежурный по редакции" на канале "Царьград".

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