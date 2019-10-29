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В России просто отменят пенсию: Колташов объяснил суть Гарантированного пенсионного плана (ГПП)
29 октября 2019, 03:24 • 87 • Политика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей, согласно проекту Гарантированного пенсионного плана (ГПП). "По сути, эти меры направлены на то, чтобы пенсионную систему ликвидировать", - считает политолог и экономист Василий Колташов.
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках проекта о Гарантированном пенсионном плане (ГПП). Информацию для Царьграда прокомментировал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в программе "Дежурный по редакции".
Речь идет о механизме, который позволит будущим пенсионерам откладывать на пенсию самостоятельно. При этом каждый будет сам решать, сколько именно денег отложить на старость. При этом, согласно проекту ГПП, только 6% будут освобождаться от НДФЛ. Также гражданам позволят приостанавливать отчисления, но только не более чем на пять лет в общей сложности. При этом деньги будут храниться в Негосударственных пенсионных фондах.
По мнению Василия Колташова, ГПП придуман для того, чтобы окончательно ликвидировать пенсионную систему. При помощи данной реформы государство желает самоустраниться от выплаты пенсий, считает эксперт.
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