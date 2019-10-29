В России просто отменят пенсию: Колташов объяснил суть Гарантированного пенсионного плана (ГПП)

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках проекта о Гарантированном пенсионном плане (ГПП). Информацию для Царьграда прокомментировал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в программе "Дежурный по редакции".

Речь идет о механизме, который позволит будущим пенсионерам откладывать на пенсию самостоятельно. При этом каждый будет сам решать, сколько именно денег отложить на старость. При этом, согласно проекту ГПП, только 6% будут освобождаться от НДФЛ. Также гражданам позволят приостанавливать отчисления, но только не более чем на пять лет в общей сложности. При этом деньги будут храниться в Негосударственных пенсионных фондах.

По мнению Василия Колташова, ГПП придуман для того, чтобы окончательно ликвидировать пенсионную систему. При помощи данной реформы государство желает самоустраниться от выплаты пенсий, считает эксперт.