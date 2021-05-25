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В России просчитали маневры Киева: "Простоватые хитрецы"

25 мая 2021, 23:45  •  78 • Политика
На Украине появились разговоры, что история с задержанием в Минске экс-главреда экстремистского Telegram-канала NEXTA Протасевича анулировала Минские соглашения.
После громкого задержания в столице Белоруссии экс-главреда экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича на Украине появились разговоры о том, что происшествие анулировало Минские соглашения. Насколько это соответствует действительности объяснил Царьграду член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Прежде всего он отметил, что история с Протасевичем не имеет никакого отношения м Минским соглашениям и минскому формату переговоров. Если конечно Украина не попытается воспользоваться инцидентом в качестве повода.
Но какое отношение имеет "Райэр" (авиакомпания, чей самолёт был посажен в стлице Белоруссии) к минским переговорам? Минск не участник, даже не координатор, не гарант минских соглашений, это просто площадка переговорная. Он абсолютно никакого отношения к теме переговоров, к участникам не имеет,
- сказал Богдан Безпалько в беседе с Царьградом.
Он отметил, что главная проблема Минских соглашений состоит в том, что Украина их не выполняет. Это действительно реальное препятствие. А то, что в Белоруссии посадили украинский самолёт и арестовали Протасевича, не имеет никакого отношения к переговорам, подчеркнул Богдан Безпалько.
Эксперт добавил, что поменять площадку можно будет только в случае, если все участники переговоров будут согласны с выбором новой площадки. Даже если Киев запретил полёты в Минск, украинская делегация вполне может добраться к месту переговоров на поезде. Железнодорожное сообщение работает в обе стороны, указал Богдан Безпалько.
По его мнению, даже если Украина попытается воспользоваться инцидентом, для выхода из Минских соглашений, Запад не позволит это сделать. Да и в Киеве понимают, что выходить из Минска им не выгодно.
Запад окажет давление на Украину, да и сами украинские политики очень простоватые хитрецы, они ведь сохраняют те договорённости, которые позволяют им какое-то давление оказывать на нашу страну,
- отметил Богдан Безпалько в беседе с Царьградом.
Подводя итог, Безпалько указал, что выход Украины из Минских соглашений разом развязал бы руки и России и республикам Донбасса. Ополченцы смогли бы спокойно открывать огонь в ответ на атаки ВСУ, а Россия могла бы признать ЛНР и ДНР.
Соответственно, дальше уже полёт фантазии беспределен,
- резюмировал эксперт.

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